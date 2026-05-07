Tenerifę nušlavusios „Ryto“ ekipos treneris G. Žibėnas įsitikinęs – tai nesimėto

Lietuvos ekipos varžovu bus arba Malagos „Unicaja“, arba Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku.
„Darbai nebaigti – nenorime švęsti. Paliekame tai mūsų gausiems sirgaliams, kurių čia tiek daug. Vau kiek jų čia, – po rungtynių LRT televizijai kalbėjo „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas. – Tokios galimybės nesimėto – tai būtent akcentavome prieš finalo ketvertą. Nėra laiko šnekėti – gal kitą kartą... Nežinia, ar būsime tokiame finalo ketverte artimiausius dešimt metų. Norisi palikti viską aikštėje, o kaip bus – pamatysime šeštadienį per finalą“.
– Kas pavyko aikštėje? Gal planas buvo nuvarginti jų lyderį Marcelinho Huertą?
– Norėjome, kad jis daug kovotų vienas, neįtraukiant į žaidimą kitus ekipos narius. Žinojome, kad anksčiau-vėliau jis nuvargs, juk jo amžius artėja prie 43 metų.
Tas planas pasiteisino. Ir ne tik šis planas. Dar pasiteisino ir planas kovojant prieš Giorgį Šermadinį.
Bet viskas, rungtynes turime šias pamiršti, šventę palikti fanams ir ruoštis finalams. Nes laiko turime minimaliai.
– Ne itin sėkmingai šįkart sužaidė lyderis Ignas Sargiūnas. Bet sugebėjote labai solidžiai laimėti. Ką apie komandą pasako ši pergalė?
– Tai ka-ką pasako... Net jei kažkas nežais, negalės žaisti, tai komanda „atstovės“, pavaduos lyderius. Mes esame komanda...
Kai laimi prieš tokią galingą ekipą kaip Tenerifė 18 taškų skirtumu, tai ir įrodo, kokia esame komanda.
Tenerifės IberostarVilniaus RytasGiedrius Žibėnas
