Tenerifės spauda skambina varpais: „Ryto“ braižas – nepalankus jų mylimai „La Laguna“ komandai

Mėgstamiausias laikas
Lagūnos San Kristobalio „Tenerife“ klubas nė sykio netapo Ispanijos čempionu ir nė sykio neiškovojo Ispanijos taurės.
Tenerifės krepšinio bendruomenė puikiai supranta, kad nacionalinėse varžybose konkuruoti su tokiais galiūnais, kaip Madrido „Real“ ir „Barcelona“, beveik neįmanoma, todėl labiau pabrėžia kitą tikslą. Kitas tikslas – pergalės ne aukščiausio lygio Europos turnyruose, kuriuose, Tenerifės sirgalių manymu, jų komandai neįveikiamų varžovų nėra.
„Tenerife“ krepšininkai jau du kartus įrodė, kad Čempionų lygoje gali įveikti bet kurią komandą. O prieš šių metų Čempionų lygos finalo ketvertą Tenerifės Santa Kruso provincijos sporto apžvalgininkai buvo įsitikinę, kad „Tenerife“ yra pajėgi Badalonos sporto rūmuose laimėti abejas rungtynes ir trečią kartą tapti Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) Europos padalinio rengiamo turnyro nugalėtoja.
„Čempionų lygos finalo ketvertas buvo viena iš pagrindinių užduočių, kurias klubo vadovai kėlė Txuso Vidorettos vadovaujamai komandai, dabar bandančiai susigrąžinti europinę šlovę, – finalo ketverto išvakarėse rašė „El Dia“ dienraščio Tenerifės redakcija. – Dar viena galimybė iškovoti titulą mėgstamiausiu metų laiku.
Tai – sėkmingiausias klubo turnyras, kuriame Tx.Vidorretos vyrai bandys iškovoti trečiąją pergalę, kurią norėtų pridėti prie pasiektų 2017 ir 2022 metais.
„Geltoni-juodi“ finalo ketverte žais penktąjį kartą iš eilės, o tarp keturių stipriausiųjų varžysis septintąjį kartą per vos dešimt FIBA rengiamo turnyro sezonų.“
Lagūnos komandą, kaip ir bet kurią kitą į Badaloną atvykusią ekipą, nuo galutinio tikslo skiria dvi pergalės. Dėl pirmosios iš jų „Tenerife“ ketvirtadienį pusfinalyje kovos su Vilniaus „Rytu“.
Rungtynių nugalėtojai šeštadienį finale žais su Malagos „Unicaja“ arba Atėnų AEK. Šios dvi komandos susitiks kitose pusfinalio rungtynėse.
„Rytas“ – nepalankus varžovas
„El Dia“ leidinio manymu, „Tenerife“ yra pusfinalio rungtynių favoritė. Tačiau tenerifiečiai varžovų iš Vilniaus nenurašo ir pabrėžia, kad „Rytas“, būdamas finalo ketverto autsaideris, jaus mažiausią psichologinį spaudimą. „Lietuviai atvyko nejausdami spaudimo“, – kolegoms iš Tenerifės antrino Katalonijos sporto dienraštis „El Mundo Deportivo“.
„Tenerife“ susitiks su komanda, kurios braižas yra visiškai priešingas ir pagal statistiką gali būti ypač nepalankus Tx.Vidorretos ekipai, – varžovus iš Vilniaus pristatė „El Dia“. – Vidutiniškai 90,8 taško pelnantis „Rytas“ yra rezultatyviausia šio sezono Čempionų lygos komanda, o per visą turnyro istoriją
didesnis buvo tik „Unicaja“ vidurkis praėjusį sezoną. Dėl to Lagūnos komanda privalės itin atidžiai rengti atakas ir branginti kamuolį, kad neleistų Lietuvos ekipai rengti greitas atakas.
Energingą „Ryto“ žaidimo braižą lemia jo žemiausių žaidėjų duetas: Speedy Smithas ir, ypač, Jerrickas Hardingas, kurių fizinės savybės gali kelti itin didelę grėsmę „Tenerife“ antrajai linijai.“
Galima didelė rungtynių sparta tenerifiečiams kelia nerimą pirmiausia dėl didelio „Tenerife“ pagrindinių žaidėjų amžiaus.
Komandos kapitonui brazilui Marcelinho Huertasui – jau 42-eji, australui Patrickui Millsui ir sakartveliečiui Giorgiui Šermadiniui – po 37-erius, o būtent šie krepšininkai labiausiai lemia „Tenerife“ rezultatus.
„Geltonų-juodų“ marškinėlius šį sezoną vilki buvęs „Ryto“ žaidėjas Rokas Giedraitis. Suprantama, „El Dia“ jam skyrė ypatingą dėmesį ir išklausinėjo apie buvusią komandą bei joje praleistus metus. „Buvęs „Ryto“ žaidėjas R.Giedraitis puikiai žino savo tėvynainių kovingumą, todėl jo nenustebino tai, kad Vilniaus komanda pateko į finalo ketvertą“, – rašė „El Dia“.
Įveikė principinius varžovus
Lagūnos komandos kelyje į Čempionų lygos finalo ketvertą didelių duobių šį sezoną nebuvo. Tiesa, „Tenerife“ kartais pralaimėdavo, bet nesėkmes patirdavo ne žūtbūtinėse rungtynėse.
Čempionų lygos varžybas „Tenerife“ praėjusių metų rudenį pradėjo keturiomis pergalėmis iš eilės ir tik tuomet, kai užsitikrino kelialapį į kitą etapą, patyrė du pralaimėjimus. Pirmojo etapo grupėje „geltoni-juodi“ aplenkė Bursos „Tofaş“ (Turkija), Trapanio „Shark“ (Italija) ir „Bnei Herclija“ (Izraelis) komandas.
Istorija beveik pasikartojo antrajame grupių etape, kuriame „Tenerife“ svarbiausias rungtynes žaidė priešpaskutiniame ture. Rungtynės buvo ypač svarbios ne vien dėl to, kad buvo kovojama dėl kelialapio į ketvirtfinalį.
Į Lagūną tą dieną atvyko principiniai varžovai iš kitos Kanarų salų provincijos – Las Palmo „Gran Canaria“. „Tenerife“ laimėjo šias rungtynes 79:76 ir užsitikrino teisę žaisti ketvirtfinalyje, o „Gran Canaria“ iškrito iš Čempionų lygos.
Kartu su „Tenerife“ ekipa iš antrojo etapo grupės į ketvirtfinalį pateko Čekijos čempionas „Nymburk“, o paskutinę vietą grupėje užėmė „Trieste“ iš Italijos.
Įdomiai susiklostė ketvirtfinalio serija su Stambulo „Galatasaray“ klubu. Dvejos pirmosios rungtynės buvo labai atkaklios, ir abu kartus minimalias pergales šventė šeimininkai: „Tenerife“ laimėjo Lagūnoje, „Galatasaray“ – Stambule. Serijos iki dviejų pergalių rezultatas buvo lygus 1:1 ir komandos grįžo žaisti trečiųjų rungtynių į S.Martino areną.
Į ją sugužėję tenerifiečiai pamatė tai, apie ką galėjo tik svajoti – „Tenerife“ jau pirmosiomis minutėmis primetė svečiams savo valią ir sutriuškino Stambulo komandą 99:59.
Finalas buvo ranka pasiekiamas
Lagūnos San Kristobalyje gyvena apie 160 tūkst. žmonių, visoje Tenerifės Santa Kruso provincijoje – tik truputį daugiau negu milijonas žmonių.
Nors turizmas užtikrina vietinių gyventojų gerovę, Lagūnos krepšinio klubas negali konkuruoti su Madrido „Real“ ar „Barcelona“, o Tenerifės krepšinio bendruomenė neskraidžioja padebesiais ir nekuria planų, kad „Tenerife“ krepšininkai Ispanijos lygoje kiekvieną sezoną kovos dėl aukščiausių vietų.
Vis dėlto kartais „Tenerife“ sudrumsčia favoritų ramybę. Didžiausią šurmulį Lagūnos krepšininkai sukėlė 2020–2021 metų Ispanijos pirmenybėse, kurių reguliariajame sezone pirmą kartą užėmė trečiąją vietą ir taip pat pirmą kartą pateko į atkrintamųjų varžybų pusfinalį.
Nedaug trūko ir iki finalo – „geltoni-juodi“ lemiamas trečiąsias pusfinalio rungtynes su „Barcelona“ komanda pralaimėjo tik 79:82.
Pernai „Tenerife“ antrą sykį žaidė ACB lygos pusfinalyje, bet seriją „Valencia“ ekipai pralaimėjo sausu rezultatu 0:3.
Grįžo į nesėkmės vietą
„Tenerife“ daugiau galimybių iškovoti nacionalinį titulą turi šalies taurės turnyre. Jame reikia laimėti tik trejas rungtynes, ir nors reikia iškovoti tris pergales paeiliui, susitelkti paprasčiau negu ilgame ACB lygos sezone.
Iškovoti taurės dar nepavyko, bet „Tenerife“ nuo praėjusio dešimtmečio vidurio net septynis kartus pateko į Karaliaus taurės pusfinalį, o 2023 metais žaidė finale.
Lemiamose rungtynėse, kuriose „Tenerife“ varžovai buvo „Unicaja“ krepšininkai, lygi kova virė beveik visas keturiasdešimt minučių. Tik ketvirtojo kėlinio viduryje „Tenerife“ atsiliko ir pavyti varžovų nespėjo. Malagos ekipa pasiekė pergalę 83:80.
Įsimintinas finalas vyko Badalonos sporto rūmuose – ten pat, kur šeštadienį paaiškės Čempionų lygos nugalėtojai. Ši aplinkybė dar labiau kursto „geltonų-juodų“ ambicijas. Jie labai norėtų finale vėl susitikti su „Unicaja“ ir atsiskaityti už prieš trejus metus patirtą nesėkmę.
„Be begalinio troškimo iškovoti dar vieną titulą, kurį lydi geras finansinis atlygis, „Tenerife“ į Badaloną nuvyko turėdama nebaigtų reikalų tiek su arena, tiek su varžovais, – prieš Čempionų lygos finalo ketvertą priminė „El Dia“. – Būtent šioje olimpinėje arenoje komandai trūko labai nedaug, kad 2023 metais laimėtų Karaliaus taurę ir iškovotų pirmąjį nacionalinį titulą.
Lyg tyčia tuomet Lagūnos komandos svajonę finalo rungtynėse sudaužė „Unicaja“. Lygiai taip pat, kaip užpernai Čempionų lygos finalo ketverte.“
Ispanijos klubų vyravimas
Šią savaitę Čempionų lygos finalo ketverte žais dvi Ispanijos komandos. Toks vaizdas FIBA rengiamo turnyro baigiamojoje dalyje jau yra įprastas.
Čempionų lygos turnyras šį sezoną rengiamas dešimtąjį kartą, ir visus dešimt kartų į finalo ketvertą pateko bent viena Ispanijos komanda. Maža to, nuo 2020 metų visuose finalo ketvertuose žaidė dvi arba trys Ispanijos komandos.
Pagrindinis prizas taip pat dažniausiai įteikiamas ispanams. Per praėjusius turnyrus po du kartus čempionais tapo Burgoso „San Pablo“ (2020 ir 2021 m.), „Tenerife“ (2017 ir 2022 m.) bei „Unicaja“ (2024 ir 2025 m.).
Čempionų galerijoje tarp ispanų tik tris kartus įsiterpė kitų šalių klubai: 2018 metais – Atėnų AEK, 2019 metais – Bolonijos „Virtus“, 2023 metais – Bonos „Telekom“.
ACB lygos vidutiniokai
Čempionų lygos varžybose pergales skinančios Ispanijos komandos savo šalyje madų nediktuoja. „San Pablo“ klubas praėjus metams po to, kai antrą kartą tapo Čempionų lygos nugalėtoju, netgi iškrito į Ispanijos antrąją lygą.
Šiais metais į Čempionų lygos finalo ketvertą patekusios „Tenerife“ ir „Unicaja“ ekipos šiuo metu taip pat smarkiai atsilieka nuo ACB lygos lyderių ir kovoja dėl kelialapių į atkrintamąsias varžybas.
ACB lygoje penkių kelialapių į ketvirtfinalį likimas jau yra aiškus arba beveik aiškus. Nuo visų varžovų labai toli pabėgo aiškus turnyro lyderis Madrido „Real“, kuris per 29 turus iškovojo 26 pergales. Dėl antrosios vietos kovoja glaudžiai susigrūdusios „Valencia“, Mursijos UCAM (po 21 perg.), „Barcelona“ ir Vitorijos „Baskonia“ (po 20 perg.).
Į tris paskutinius kelialapius pretenduoja keturios komandos. Po 17 pergalių turi Badalonos „Joventut“ ir „Tenerife“, po 16 pergalių – „Unicaja“ ir „Bilbao“. Šiai ketveriukei per penkis paskutiniuosius turus reikės išsiaiškinti vieną atliekamą komandą, nes dešimtąją vietą užimanti „Girona“ jau atsilieka gana žymiai.
Beje, „Joventut“ šį sezoną irgi žaidė Čempionų lygoje, bet ketvirtfinalyje pralaimėjo Atėnų AEK ekipai, o „Bilbao“, kuriai atstovauja Margiris Normantas, balandžio pabaigoje iškovojo Europos taurę.