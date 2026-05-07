Eurolyga 2025
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
81
Stambulo „Fenerbahce“
78
Rungtynių statistika
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Valencia“
91
Rungtynių statistika
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Turkai įsiutę dėl išvysto vaizdo Kaune – teigia, kad „Žalgirį“ už ausų ištempė teisėjai

2026 m. gegužės 7 d. 09:07
Eurolygos atkrintamųjų varžybų drama tęsiasi. Trečiadienį vykusiose trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse gyvybiškai svarbią pergalę iškovojo Kauno „Žalgiris“.
Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 81:78 pranoko Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ klubą ir numažino serijos iki trijų pergalių atsilikimą iki 1:2.
„Žalgirio“ iš vėžių neišmušė ir sunkus rungtynių startas – vienu metu kauniečiai turėjo net 19 taškų deficitą.
Vis dėlto aikštės šeimininkai sėkmingai užbaigė antrąjį kėlinį ir sugebėjo dar iki ilgosios pertraukos praktiškai panaikinti triuškinantį varžovų pranašumą.
Klausimu Lietuvoje nepatenkintas Šaras: „Atrodėm kaip kaimo komanda“

M. Wrightas džiūgavo dėl komandos draugo: „Nesakykit gaisrininkams“

Į J. Valančiūno naujieną sureagavęs Ą. Tubelis: „Manau, kad Kaunas šiandien nušvis“

Po pertraukos sekė dar vienas „Žalgirio“ smūgis, o puolime visiškai surakinta „Fenerbahce“ neberado jokių atsakymų.
Lietuvos čempionai laimėjo, bet po šios pergalės turkų krepšinio apžvalgininkai pirštu dūrė į teisėjų darbą Kaune.
„Skirtumą nuo 19 iki 7 sumažino teisėjai... Neįtikėtini dvigubi standartai...
Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahce komandų rungtynės.
ELTA/J.Kalinsko nuotr.
Galima sakyti, kad namų aikštės pranašumas slypi švilpime – Stambule buvo sužaistos dvejos rungtynės, kiek papildomų baudų metimų metė „Žalgiris“? Eurolyga nesigėdija, visada tie patys teisėjai...“, – po mačo kalbėjo vienas iš garsiausių Turkijos krepšinio apžvalgininkų Muratas Murathanoglu.
Vis dėlto visas emocijas reikės kuo skubiau pastumti į šalį – ketvirtosios ketvirtfinalio serijos rungtynės ketvirtadienį vėl bus žaidžiamos Kaune.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceEurolyga

