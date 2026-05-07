Turkai įsiutę dėl išvysto vaizdo Kaune – teigia, kad „Žalgirį“ už ausų ištempė teisėjai

Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 81:78 pranoko Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ klubą ir numažino serijos iki trijų pergalių atsilikimą iki 1:2.
„Žalgirio“ iš vėžių neišmušė ir sunkus rungtynių startas – vienu metu kauniečiai turėjo net 19 taškų deficitą.
Vis dėlto aikštės šeimininkai sėkmingai užbaigė antrąjį kėlinį ir sugebėjo dar iki ilgosios pertraukos praktiškai panaikinti triuškinantį varžovų pranašumą.
Susiję straipsniai
Po pertraukos sekė dar vienas „Žalgirio“ smūgis, o puolime visiškai surakinta „Fenerbahce“ neberado jokių atsakymų.
Lietuvos čempionai laimėjo, bet po šios pergalės turkų krepšinio apžvalgininkai pirštu dūrė į teisėjų darbą Kaune.
„Skirtumą nuo 19 iki 7 sumažino teisėjai... Neįtikėtini dvigubi standartai...
Galima sakyti, kad namų aikštės pranašumas slypi švilpime – Stambule buvo sužaistos dvejos rungtynės, kiek papildomų baudų metimų metė „Žalgiris“? Eurolyga nesigėdija, visada tie patys teisėjai...“, – po mačo kalbėjo vienas iš garsiausių Turkijos krepšinio apžvalgininkų Muratas Murathanoglu.
Vis dėlto visas emocijas reikės kuo skubiau pastumti į šalį – ketvirtosios ketvirtfinalio serijos rungtynės ketvirtadienį vėl bus žaidžiamos Kaune.