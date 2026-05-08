„Buzelis Cup’26 – Regions“ startuoja visoje Lietuvoje: jaunieji talentai kovos dėl vietos finaliniame turnyre

Projektas siekia ne tik suteikti aukšto lygio sportinę platformą jauniesiems krepšininkams, bet ir parodyti dėmesį Lietuvos regionams, kuriuose auga daugybė talentingų vaikų. Organizatorių teigimu, būtent regionuose dažnai gimsta didžiausias alkis sportui, bendruomenei ir galimybei būti pastebėtam.
„Norime, kad vaikai regionuose jaustųsi matomi ir svarbūs. Kad jaunas krepšininkas iš Vilkaviškio, Biržų ar Tauragės turėtų tokią pačią galimybę parodyti save, augti ir svajoti kaip ir didžiųjų miestų talentai. „Buzelis Cup Regions“ yra ne tik apie pergales aikštelėje – tai apie pasitikėjimą savimi, motyvaciją ir tikėjimą, kad tavo kelias gali prasidėti bet kuriame Lietuvos mieste“, – Justina Valauskaitė – Pakamanė, asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė.
Prie iniciatyvos jungiasi ir Rimanto Kaukėno paramos fondas kartu su asociacija „Mes Mūsų“ bei Buzelių šeima. Tai partnerystė, kuri „Buzelis Cup’26 – Regionai“ projektui suteikia vienijančią socialinę kryptį – sportas čia tampa ne tik varžybomis, bet ir priemone kurti realų ryšį su vaikais, kuriems gyvenimas kasdien kelia sudėtingus išbandymus.
Kiekviename turnyro etape kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu bus išpildoma fondo globojamo, sunkiai sergančio vaiko svajonė. Organizatoriai tikisi, kad šios akimirkos taps ypatinga turnyro dalimi – priminimu, jog kartais didžiausia dovana vaikui yra bendrystė ir jausmas, kad jis yra matomas, laukiamas ir nuoširdžiai palaikomas.
„Vaikai, kurie kasdien susiduria su sunkia liga, labai anksti užauga. Todėl mums svarbu bent trumpam padovanoti jiems tą stebuklingą emociją, kuri leistų vėl būti tiesiog vaikais – svajoti be ribų, garsiai juoktis ir jausti, kad šalia yra žmonių, kuriems jie rūpi. Tokios akimirkos mūsų fondo herojams dažnai reiškia daugiau, nei gali sutilpti į žodžius“, – sako fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas.
Organizatorių teigimu, regioniniai etapai taps įžanga į vieną didžiausių vaikų ir jaunimo krepšinio savaitgalių Europoje. Birželio 5–7 dienomis Vilniuje vyksiantis „Buzelis Cup’26“ suburs daugiau nei 100 komandų iš įvairių pasaulio šalių, o renginio programoje numatyta ne tik tarptautinis turnyras, bet ir konferencija bei eisena, vienysianti sportą, jaunimą ir miesto bendruomenę.
„Buzelis Cup’26 – Regionai“ etapas:
• Gegužės 9–10 d. – Vilkaviškis U13
• Gegužės 16–17 d. – Utena U12 / Šiauliai U13
• Gegužės 23–24 d. – Tauragė U12 / Kretinga U13
• Gegužės 30–31 d. – Prienai U13 / Biržai U14
Daugiau informacijos apie turnyrą – www.buzeliscup.com
Prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos gali kiekvienas – kiekviena parama tampa realia pagalba sunkiai sergantiems vaikams ir prisideda prie jų svajonių išpildymo:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009 PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA VAIKAMS REGIONAI
