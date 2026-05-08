„Čia tik mano nuomonė“: po užbaigto Eurolygos sezono – T. Masiulio žvilgsnis į teisėjų švilpukus

Tomo Masiulio auklėtiniai po pratęsimo pareikalavusios kovos 90:94 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahce“ ir pralaimėjo seriją iki trijų pergalių 1:3.
„Sveikinimai „Fenerbahce“. Sėkmės finalo ketverte, aš juos palaikysiu ten. Rungtynes pradėjome ne su pačiu geriausiu požiūriu gynyboje, po pertraukos buvo geriau, bet turime visas 40 minučių žaisti su maksimalia koncentracija.
Ačiū žaidėjams, kurie kovojo neįtikėtinai, taip pat dėkoju ir sirgaliams, kurie mus taip įspūdingai palaikė dvejose rungtynėse iš eilės.
Manau, kad mes pradėjome šią seriją truputį atsipalaidavę, serijos pradžioje blogai paruošiau komandą, nes ne visi žaidėjai sužaidė su savo galimybių ribomis, galbūt buvo tos pagirios po patekimo į atkrintamąsias, nes pirmosios dvejos rungtynės nesusiklostė.
Trečiose rungtynėse atsirado kova, dabar vėl leidome atsikovoti varžovams per daug kamuolių, šiose rungtynėse, ypač pradžioje, man trūko fiziškumo“, – kalbėjo T. Masiulis.
Dar kartą pilnos namų arenos palaikytas „Žalgiris“ penktadienį demonstravo įspūdingą kovingumą – ilgą laiką atsilikę kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik trečiojo kėlinio viduryje.
Likus žaisti 5,5 sek. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos esant lygiam rezultatui Sylvainas Francisco pataikė abu baudų metimus, bet tada Wade'as Baldwinas išlygino rezultatą, o komandoms keliavus į pratęsimą „Fenerbahce“ jau įrodė savo pranašumą.
„15 kamuolių jie atkovojo puolime. Tai mums kainavo labai brangiai. Dabar galime šnekėti, gal reikėjo pramesti antrą baudą, bet buvo likusios penkios sekundės, dabar gal taip atrodo, bet jei jie būtų įmetę, tai kalbėtume vėl kitaip“, – tęsė T. Masiulis.
Šiose rungtynėse abi komandos kartu metė net 64 baudų metimus.
„Tą ir aš pastebėjau (mažesnę kontakto liniją laikiusius teisėjus) Tris rungtynės žaidėme vienaip (kitokia teisėjų leidžiama fiziškumo linija), dabar jie matė, kas čia vyksta, bet čia tik mano nuomonė. Ten (Stambule) visur mus „nešiojo“ pasiėmę už rankos į visas vietas.
Bet čia yra atkrintamosios, teisėjai nustato (ribą). Čia iškart matėsi, kad jie neduos to kontakto, tai gal mums parankiau, nes kai leidžia šiek tiek prilaikyti, žaisti prieš tokią komandą, kaip „Fenerbahce“ mums žaisti sunkiau“, – kalbėjo Kauno klubo treneris.
Primename, kad „Žalgiris“ Eurolygos reguliariajame sezone finišavo penktoje vietoje – tai didžiausias reguliaraus sezono pasiekimas klubo istorijoje.
„Skaudu visiems. Galėjome kabintis, galėjome ištraukti tas penktas rungtynes, buvome arti to“, – samprotavo „Žalgirio“ strategas.
Jis nusilenkė savo žaidėjams ir „Žalgirio“ sirgaliams.
„Didžiuojuosi komanda, kiekvienais žaidėjais. Ačiū jiems, šeimos nariams. Ačiū sirgaliams, kurie buvo, nes kosmosas žaisti tokioje atmosferoje. Mes visi paaugome, visi siekiame vieno tikslo – tiek sirgaliai, tiek mes. Kiekvienas prisidėjo prie mūsų sezono“, – pridūrė T. Masiulis.
Spaudos konferencija:
