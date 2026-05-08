„Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ dvikovos žiūrimumas artėja prie eurovizinių rekordų

2026 m. gegužės 8 d. 10:13
Kauno „Žalgiris“ ir toliau tęsia žūtbūtinę kovą prieš Stambulo „Fenerbahče“ dėl patekimo į Eurolygos finalinį ketvertą. Susidomėjimas šia atkrintamųjų rungtynių serija Lietuvoje pasiekė išskirtinį lygį – pirmųjų trejų rungtynių seriją stebėjo pusė „Telia Play“ vartotojų.
Žiūrimumas artėja prie didžiausių metų televizinių renginių ir tik nedaug nusileidžia „Eurovizijai“, kuri paprastai prie ekranų sutraukia apie 60 proc. Lietuvos žiūrovų, rašoma bendrovės „Telia“ pranešime žiniasklaidai.
Kauno „Žalgirio“ fanai visoje Lietuvoje demonstruoja išskirtinį atsidavimą komandai – Eurolygos atkrintamųjų žiūrimumas „Telia Play“ platformoje viršija net Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinės finalo žiūrimumą 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
Prie krepšinio karštligės piko prisidėjo ir gegužės 7 d. vykusi Vilniaus „Ryto“ kova prieš „La Laguna“ ekipą. Šią istorinę dvikovą, kurioje vilniečiai išplėšė pergalę ir žengė į FIBA Čempionų lygos finalą, taip pat stebėjo solidi auditorija – apie ketvirtadalis visų „Telia Play“ žiūrovų.

Pasak „Telia“ turinio vadovo Tomo Tamulevičiaus, išskirtiniai žiūrovų skaičiai rodo, kad krepšinis Lietuvoje yra bendruomenę vienijantis reiškinys.
„Kauno „Žalgirio“ kelionė Eurolygoje ir Vilniaus „Ryto“ istorinis pasiekimas tapo tikru nacionaliniu fenomenu. Tokie žiūrimumo skaičiai patvirtina, kad klubinis krepšinis Lietuvoje išlieka vienu svarbiausių sporto įvykių. Didesnio susidomėjimo sulaukia tik tradiciškai visą šalį prie ekranų sutelkiantys renginiai: „Eurovizijos“ dainų konkursas bei olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos“, – sako T. Tamulevičius.
Pasak jo, lemiamų „Ryto“ ir „Žalgirio“ rungtynių žiūrimumas gali dar labiau išaugti ir priartėti prie „Eurovizijos“ aukštumų – tai būtų vienas didžiausių sporto rungtynių žiūrimumo rodiklių Lietuvoje per pastaruosius metus.
Vilniaus „Rytas“ dėl FIBA Čempionų lygos titulo grumsis šeštadienį, gegužės 9 d., 21 val. su Atėnų AEK ekipa. Ketvirtoji „Žalgirio“ Eurolygos atkrintamųjų rungtynių dvikova – jau šiandien, 20 val. Žalgirio arenoje Kaune. Pergalės atveju lemiamą kovą dėl patekimo į finalinį ketvertą „Žalgiris“ žais Stambule kitą savaitę.
