Joje individualių apdovanojimų sulaukė sostinės klubo krepšininkas Jerrickas Hardingas ir Artūras Gudaitis.
A. Gudaitis buvo išrinktas į antrąjį simbolinį penketą, o J. Hardingas – į pirmąjį. J. Hardingas surinko daugiausia fanų balsų ir kaip penketo narys buvo pristatytas pats pirmasis.
„Nelengvas sezonas ir komandai, ir man, bet esu labai dėkingas visiems – sirgaliams, treneriams, komandos draugams, organizacijai. Nuostabu būti apsuptam tokių žmonių“, – samprotavo J. Hardingas.
28-erių amerikietis šį sezoną Čempionų lygoje vidutiniškai renka po 19,7 taško ir 15,7 naudingumo balo.
„Paaugau tiek kaip žaidėjas, tiek kaip ir žmogus. Buvo daug dalykų už aikštės, bet kiekviename kelionės žingsnyje tu išmoksti kažko naujo, šiais metais tikrai išmokau daug ko“, – tęsė jis.
Pasibaigus apdovanojimų ceremonijai krepšininkas pripažino, kad jį nustebino geriausio FIBA Čempionų lygos trenerio rezultatai.
Juo buvo pripažintas Atėnų AEK strategas Draganas Šakota. J. Hardingo vedlio manymu, šis apdovanojimas turėjo atitekti G. Žibėnui.
„Tai panieka. Treneris Giedrius yra puikus strategas, jis nusipelnė tapti geriausiu metų treneriu“, – pridūrė gynėjas.