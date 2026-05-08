Erginas Atamanas ir „Panathinaikos“ prisivirė košės

2026 m. gegužės 8 d. 23:25
Beprotiškos Eurolygos atkrintamosios tęsiasi! Nors jau yra aiškios trys finalo ketverto dalyvės, vienoje iš serijų yra išsilaikiusi maksimali intriga.
Tuo pasirūpino „Valencia“ krepšininkai, kurie dar kartą pranoko Atėnų „Panathinaikos“. Ispanai laimėjo rungtynes 89:86 (26:15, 18:22, 16:19, 29:30) ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 2:2.
„Valencia“ praėjusią savaitę buvo pralaimėjusi abu namuose vykusius mačus, tad į Graikiją atvyko prispausta prie sienos.
Vis dėlto svečiai pademonstravo neeilinį kovingumą – jie laimėjo tiek trečiadienį, tiek ir penktadienį. Ispanijos klubo neišgąsdino ir pilnutėlė OAKA arena.
Per visą Eurolygos istoriją buvo tik vienas atvejis, kai komandai atsiliekant 0:2 jai pavyko žengti į finalo ketvertą. Tai prieš dvejus metus padarė Madrido „Real“.
Nugalėtojus penktadienį į pergalę vedė 29 taškus pelnęs 7 kamuolius atkovojęs, 7 rezultatyvius perdavimus atlikęs ir net 45 naudingumo balus surinkęs Jeanas Montero.
Penktosios serijos rungtynės kitą savaitę bus žaidžiamos Valensijoje.
