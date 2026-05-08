Erginas Atamanas ir „Panathinaikos“ prisivirė košės

Tuo pasirūpino „Valencia“ krepšininkai, kurie dar kartą pranoko Atėnų „Panathinaikos“. Ispanai laimėjo rungtynes 89:86 (26:15, 18:22, 16:19, 29:30) ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 2:2.
„Valencia“ praėjusią savaitę buvo pralaimėjusi abu namuose vykusius mačus, tad į Graikiją atvyko prispausta prie sienos.
Vis dėlto svečiai pademonstravo neeilinį kovingumą – jie laimėjo tiek trečiadienį, tiek ir penktadienį. Ispanijos klubo neišgąsdino ir pilnutėlė OAKA arena.
Per visą Eurolygos istoriją buvo tik vienas atvejis, kai komandai atsiliekant 0:2 jai pavyko žengti į finalo ketvertą. Tai prieš dvejus metus padarė Madrido „Real“.
Nugalėtojus penktadienį į pergalę vedė 29 taškus pelnęs 7 kamuolius atkovojęs, 7 rezultatyvius perdavimus atlikęs ir net 45 naudingumo balus surinkęs Jeanas Montero.
Penktosios serijos rungtynės kitą savaitę bus žaidžiamos Valensijoje.