FIBA Čempionų lygos finalo ketvertas gali vykti ir Vilniuje: „Tikrai apie tai svarstysime“

Specialioje konferencijoje paklaustas, ar „Ryto“ kelionė į finalą gali atverti duris garantuotos vietos turnyre pavidalu ir kitam Lietuvos klubui, graikas teigė, kad kitame sezone to tikrai nenutiks, tačiau ateityje šansų yra.
„Geras klausimas – tai leidžia aptarti, kaip yra skiriamos garantuotos vietos. Tikime, kad sportiniai rezultatai yra svarbūs – tai buvo paskelbta pradėjus lygą. Sistemoje, kurioje tai ne visada yra svarbiausia, mes to nuolatos laikėmės.
Turime šalių reitingą, kuris iš esmės atvaizduoja kiekvieno klubo BCL rezultatus. Kitam sezonui naudosime reitingą, kuris buvo suformuotas praėjusių metų birželį. Jau rugsėjį informavome lygas, kokios bus laisvos vietos 11-ajame BCL sezone. Aišku, mes diskutuojame apie tai ir turime posėdį birželio mėnesį, kur viskas yra patvirtinama.
Reikės pažiūrėti, kaip šio sezono reitingas darys įtaką 12-ajam sezonui. Ką galiu pasakyti, tai „Ryto“ rezultatai aikštelėje padeda Lietuvai reitinge ir nebūčiau nustebęs, kad po šio sezono ji reitinge pakils“, – pasakojo P. Comninos.
Šiemet BCL finalo ketvertas vyksta Ispanijos mieste Badalonoje, prieš tai jis kėlė į Atėnus (2025 m., 2020 m. ir 2018 m.), Belgradą (2024 m.), Malagą (2023 m.), Bilbao (2022 m.), Žemutinį Naugardą (2021 m.), Antverpeną (2019 m.) ir Tenerifę (2017 m.).
Pasak turnyro atstovo, yra diskutuojama ir apie galimybę tokį renginį vykdyti Lietuvos sostinėje Vilniuje.
Vienas pagrindinių tokio galimo sprendimo argumentų – Šeškinėje pamažu dygstantis Nacionalinio stadiono kompleksas.
„Turime gerą ryšį su „Ryto“ klubu. Darius Gudelis („Ryto“ dalininkas – red.) yra klubų tarybos ir FIBA valdybos narys, jis aktyviai skatina tokią galimybę. Vilniaus meras yra čia, raudonai apsirengęs švenčiantis komandos pergalę – tai rodo ir aistrą, kuri yra Lietuvoje. Esame šnekėję apie finalo ketvertą ir jaunimo turnyrą.
Lietuvoje yra puiki infrastruktūra, o „Rytas“ jaunimo turnyrą laimėjo dukart iš eilės. Tikime, kad BCL finalo ketvertų vykimas visoje Europoje yra nulemtas vietinės valdžios bei fanų įsitraukimo. Badalona mums suteikia tokią progą kalbėti apie vietas, kurios išreiškia palaikymą, bet kurios ir rodo didžiulę fanų aistrą – kaip Badalonoje, Vilniuje ar visoje Lietuvoje.
Mes tikrai apie tai svarstysime. Žinome, kad yra statoma nauja infrastruktūra, vyksta dideli projektai – tai irgi įvertiname. Tikrai žvelgsime į tą pusę ateityje“, – pareiškė lygos atstovas.