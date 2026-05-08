Į simbolinius FIBA Čempionų lygos penketus išrinkti du „Ryto“ krepšininkai

Daugiau nei valandą trukusioje ceremonijoje buvo paskelbtas geriausių sezono žaidėjų penketai, į kuriuos pateko net du „Ryto“ krepšininkai: Jerrickas Hardingas ir Artūras Gudaitis.
A. Gudaitis buvo išrinktas į antrąjį simbolinį penketą, o J. Hardingas – į pirmąjį. J. Hardingas surinko daugiausia fanų balsų ir kaip penketo narys buvo pristatytas pats pirmasis.
„Buvo beprotiškas sezonas. Esu dėkingas už apdovanojimą, bet esu dėkingas ir „Ryto“ šeimai. Šį sezoną praėjome labai daug. Tai, turbūt, yra atkakliausia komanda, kurioje esu žaidęs.
Susiję straipsniai
Žmonės nustebo, kad mes tiek toli nuėjome, bet, jei pamatytumėte tai, kas vyko užkulisiuose, kiek mes kovojome, nebebūtumėte nustebę. Esu dėkingas, nepriimu to kaip duotybės“, – atsiimdamas apdovanojimą teigė J. Hardingas.
29 taškus ir 24 naudingumo balus pusfinalyje prieš Tenerifės „Lenovo“ surinkęs 28-erių amerikietis šį sezoną atstovaudamas Lietuvos sostinės ekipai BLC pirmenybėse vidutiniškai renka po 19,7 taško ir 15,7 naudingumo balo.
Prieš persikeldamas į „Rytą“ J. Hardingas du sezonus rungtyniavo Andoros „MoraBanc“ komandoje Ispanijos krepšinio lygoje.
Tuo tarpu A. Gudaitis į Vilnių atvyko prieš metus, kai sezono eigoje papildė „Ryto“ klubą. Šį sezoną BCL kovose jis vidutiniškai rinko po 10 taškų, 6,7 atkovotus kamuolius ir 13,7 naudingumo balų.
J. Hardingas ir A. Gudaitis jau rytoj – šeštadienį, gegužės 9 dieną – 21 valandą Lietuvos laiku ves „Rytą“ FIBA Čempionų lygos finale prieš Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamą Atėnų AEK komandą.
Vilniaus RytasFIBA Čempionų lygaJerrickas Hardingas
Rodyti daugiau žymių