Istorinis momentas: vienu metu WNBA rungtyniaus dvi lietuvės

2026 m. gegužės 8 d. 09:03
Lietuvos moterų krepšinyje – istorinė akimirka: vienu metu Moterų NBA (WNBA) lygoje rungtyniaus dvi lietuvės.
Šį sezoną prie lygos prisijungianti „Toronto Tempo“ ketvirtadienio vakarą oficialiai paskelbė dvyliktuką krepšininkių, pradėsiančių kovas WNBA čempionate. Tarp jų – 28-erių Lietuvos rinktinė lyderė Laura Juškaitė.
L. Juškaitė šį sezoną rungtyniavo moterų Eurolygoje, kur Brno „Žabiny“ komandoje rinko po 17 taškų, 9 atkovotus kamuolius ir 19,5 naudingumo balo. Pasibaigus sezonui iš Skuodo kilusi žaidėja buvo pakviesta į „Tempo“ treniruočių stovyklą.
Lietuvė rungtyniavo dviejose ikisezoninėse rungtynėse, kurių metu per 23,5 minutės fiksavo 8 taškų, 5,5 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
L. Juškaitė taps antrąja lietuve, rungtyniausiančia WNBA šį sezoną. Ji prisijungs prie „Golden State Valkyries“ atstovausiančios Justės Jocytės, penktu šaukimu pasirinktos praėjusių metų naujokių biržoje.
Iki šiol WNBA iš viso buvo rungtyniavusios tik dvi lietuvės. 1998-aisiais pirmąja WNBA lietuve tapo Aneta Kaušaitė, trumpai rungtyniavusi „Detroit Shock“ ekipoje.
Antroji lietuvė WNBA buvo geriausia visų laikų mūsų šalies krepšininke tituluojama Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, už Atlanto „Indiana Fever“ komandoje rungtyniavusi net tris vasaras: 2000-aisiais, 2001-aisiais ir 2005-aisiais.
