L. Lekavičius trofėjus su „Žalgiriu“ stumia į šoną: „Šis titulas tikrai būtų svarbiausias“

Atėnų AEK pusfinalyje 78:65 įveikė Malagos „Unicaja ir žengė užtikrintą žingsnį čempionų titulo link.
L. Lekavičius buvo naudingiausias nugalėtojų žaidėjas pusfinalyje surinkęs 14 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 6/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.
„Rungtyniavome gerai, pradėjome labai gerai. Jie prametė daug laisvų metimų. Antroje pusėje gal tikėjomės kiek geresnio jų žaidimo, bet viskas išėjo gerai“, – po dvikovos kalbėjo lietuvis.
Lukas Lekavičius su Atėnų „Panathinaikos“ du kartus triumfavo Graikijos čempionate, su Kauno „Žalgiriu“ septynis sykius iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę ir net aštuonis kartus triumfavo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).
Dažniausiai LKL finaluose Lukui teko įveikti būtent Vilniaus „Rytą“. Tas pats Lietuvos sostinės klubas bandys užkirsti Lukui kelią ir vėl.
Tačiau nepaisant visų iškovotų titulų L. Lekavičius yra atviras – šis titulas būtų kur kas svarbesnis nei anksčiau laimėti LKL žiedai.
„Manau, kad taip, – paklaustas, ar tai bus svarbiausios rungtynės klubinėje karjeroje, atsakė L. Lekavičius. – Tikrai, kad taip. Esu iškovojęs LKL žiedų, bet šis titulas tikrai būtų svarbiausias.“
Luko komandos draugas Mindaugas Kuzminskas džiūgavo, jog finale stos į kovą prieš Vilniaus „Ryto“ krepšininkus. Tuo tarpu L. Lekavičiui buvo nesvarbu, ką reikės įveikti kovoje dėl trofėjaus.
„Žinokite, jokio skirtumo, – atviravo AEK lyderis. – Atvažiavome iškovoti pirmą vietą. Jie, manau, atvažiavo to paties, tad stengsimės laimėti.“
Prieš finalinį ketvertą „Rytas“ buvo matomas kaip akivaizdus autsaideris, tačiau jau pusfinalyje Giedriaus Žibėno auklėtiniai sugebėjo pateikti šiokią tokią sensaciją. Tiesa, panašu, jog tai nebuvo sensacinga pergalė visiems.
„Nenustebino [„Ryto“ pergalė]. Finaliniame ketverte gali nutikti visko, o jie rungtyniauja tikrai gerai“, – teigė L. Lekavičius.
Finalas tarp „Ryto“ ir AEK įvyks šeštadienį 21 val.
