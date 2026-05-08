SportasKrepšinis

L. Lekavičius trofėjus su „Žalgiriu“ stumia į šoną: „Šis titulas tikrai būtų svarbiausias“

2026 m. gegužės 8 d. 11:24
Lrytas.lt
Lukas Lekavičius ketvirtadienį tapo Atėnų AEK komandos vedliu į Čempionų lygos finalą, kuriame eilinį kartą bandys susidoroti su Vilniaus „Rytu“.
Daugiau nuotraukų (3)
Atėnų AEK pusfinalyje 78:65 įveikė Malagos „Unicaja ir žengė užtikrintą žingsnį čempionų titulo link.
L. Lekavičius buvo naudingiausias nugalėtojų žaidėjas pusfinalyje surinkęs 14 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 6/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.
„Rungtyniavome gerai, pradėjome labai gerai. Jie prametė daug laisvų metimų. Antroje pusėje gal tikėjomės kiek geresnio jų žaidimo, bet viskas išėjo gerai“, – po dvikovos kalbėjo lietuvis.
Susiję straipsniai
Už galingą triukšmą Čempionų lygoje „Rytas“ jau žeriasi solidžią premiją

Už galingą triukšmą Čempionų lygoje „Rytas“ jau žeriasi solidžią premiją

Tapo aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo mūšyje

Tapo aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo mūšyje

Nepalūžtantis I. Sargiūnas: „Jei neįkrenta, dėl to nesustosi mesti“

Nepalūžtantis I. Sargiūnas: „Jei neįkrenta, dėl to nesustosi mesti“

Lukas Lekavičius su Atėnų „Panathinaikos“ du kartus triumfavo Graikijos čempionate, su Kauno „Žalgiriu“ septynis sykius iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę ir net aštuonis kartus triumfavo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).
Dažniausiai LKL finaluose Lukui teko įveikti būtent Vilniaus „Rytą“. Tas pats Lietuvos sostinės klubas bandys užkirsti Lukui kelią ir vėl.
Tačiau nepaisant visų iškovotų titulų L. Lekavičius yra atviras – šis titulas būtų kur kas svarbesnis nei anksčiau laimėti LKL žiedai.
 Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius<br> FIBA nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
 Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius
 FIBA nuotr.
„Manau, kad taip, – paklaustas, ar tai bus svarbiausios rungtynės klubinėje karjeroje, atsakė L. Lekavičius. – Tikrai, kad taip. Esu iškovojęs LKL žiedų, bet šis titulas tikrai būtų svarbiausias.“
Luko komandos draugas Mindaugas Kuzminskas džiūgavo, jog finale stos į kovą prieš Vilniaus „Ryto“ krepšininkus. Tuo tarpu L. Lekavičiui buvo nesvarbu, ką reikės įveikti kovoje dėl trofėjaus.
„Žinokite, jokio skirtumo, – atviravo AEK lyderis. – Atvažiavome iškovoti pirmą vietą. Jie, manau, atvažiavo to paties, tad stengsimės laimėti.“
Lukas Lekavičius<br>FIBA nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Lukas Lekavičius
FIBA nuotr.
Prieš finalinį ketvertą „Rytas“ buvo matomas kaip akivaizdus autsaideris, tačiau jau pusfinalyje Giedriaus Žibėno auklėtiniai sugebėjo pateikti šiokią tokią sensaciją. Tiesa, panašu, jog tai nebuvo sensacinga pergalė visiems.
„Nenustebino [„Ryto“ pergalė]. Finaliniame ketverte gali nutikti visko, o jie rungtyniauja tikrai gerai“, – teigė L. Lekavičius.
Finalas tarp „Ryto“ ir AEK įvyks šeštadienį 21 val.
Lukas LekavičiusMindaugas KuzminskasVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.