Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

2026 m. gegužės 8 d. 15:03
Lrytas.lt
Lietuvos moterų trijulių rinktinė pergalingai žygiavo Maniloje (Filipinai) vykstančiame pasaulinės serijos (Women's Series) etape, tačiau mūsiškių žygį finale po atkaklios ir pratęsimo pareikalavusios kovos sustabdė JAV atstovės.
Lietuvės grupės etape 19:13 įveikė Mongoliją ir net 18:6 sutriuškino Japoniją. Ketvirtfinalyje lietuvės užtikrintai 20:14 įveikė Kiniją, o pusfinalyje pernelyg didelio pasipriešinimo nesulaukė iš Vokietijos, šios šalies atstoves įveikdamos 21:12.
Finale Lietuvos rinktinės, kurią sudaro Kamilė Nacickaitė-van der Horst, Giedrė Labuckienė, Justina Miknaitė (visos trys – Vilniaus „Kibirkštis“) ir Gabrielė Šulskė (MKK „Panevėžys), laukė JAV iššūkis.
Kova taškas į tašką tęsėsi iki paskutinių sekundžių, o rezultatui esant 15:15 komandos turėjo keliauti į pratęsimą.
Trijulių krepšinyje pratęsimą laimi ta komanda, kuri pirma įmeta du taškus. Tai dukart po tašką pelnydamos padarė amerikietės.
Galutinis rezultatas – 15:17.
Už iškovotą antrąją vietą „Women's Series“ etape lietuvės pasidalins 10 tūkst. JAV dolerių piniginį prizą.
