Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

Lietuvės grupės etape 19:13 įveikė Mongoliją ir net 18:6 sutriuškino Japoniją. Ketvirtfinalyje lietuvės užtikrintai 20:14 įveikė Kiniją, o pusfinalyje pernelyg didelio pasipriešinimo nesulaukė iš Vokietijos, šios šalies atstoves įveikdamos 21:12.
Finale Lietuvos rinktinės, kurią sudaro Kamilė Nacickaitė-van der Horst, Giedrė Labuckienė, Justina Miknaitė (visos trys – Vilniaus „Kibirkštis“) ir Gabrielė Šulskė (MKK „Panevėžys), laukė JAV iššūkis.
Kova taškas į tašką tęsėsi iki paskutinių sekundžių, o rezultatui esant 15:15 komandos turėjo keliauti į pratęsimą.
Trijulių krepšinyje pratęsimą laimi ta komanda, kuri pirma įmeta du taškus. Tai dukart po tašką pelnydamos padarė amerikietės.
Galutinis rezultatas – 15:17.
Už iškovotą antrąją vietą „Women's Series“ etape lietuvės pasidalins 10 tūkst. JAV dolerių piniginį prizą.