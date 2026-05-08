Liūdna žinia – Rokui Giedraičiui pasitvirtino blogiausias scenarijus

2026 m. gegužės 8 d. 16:12
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vykusio FIBA Čempionų lygos pusfinalio tarp Vilniaus „Ryto“ ir Tenerifės“ La Laguna“ metu traumą patyrė Ispanijos komandai atstovaujantis Rokas Giedraitis.
Antrajame kėlinyje kelį susižeidęs lietuvis aikštę paliko tik su komandos atstovų pagalbą, o po pertraukos ant parketo nebežengė.
Penktadienį paaiškėjo nieko gero nepranešę tyrimų rezultatai. Pasak „Basketnews“ žurnalisto Luko Katiliaus šaltinių, R. Giedraičiui plyšo kryžminiai dešiniojo kelio raiščiai.
Pridedama, kad 33-ejų puolėjui artimiausiu metu jam bus atlikta operacija.
Šiame Čempionų lygos sezone R. Giedraitis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 8,7 taško, atkovodavo po 3,3 kamuolio ir rinko po 8,1 naudingumo balo.
Pralaimėjimą pusfinalyje vilniečiams patyrusi Tenerifės komanda šeštadienį dėl trečiosios vietos kausi su Malagos „Unicaja“ klubu.
