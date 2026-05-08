M. Kuzminsko atstovaujamas AEK pusfinalyje 78:65 įveikė Malagos „Unicaja“, o „Rytas“ 87:69 susitvarkė su Tenerifės „La Laguna“.
M. Kuzminskas dar prieš prasidedant finalo ketvertui buvo pareiškęs, jog norėtų susigrumti su „Rytu“ dėl titulo.
Nors prieš finalo ketvertą buvo tikimasi, jog dėl trofėjaus kausis dvi Ispanijos komandos, tačiau finale susigrums Lietuvos ir Graikijos klubai, kaip M. Kuzminskas ir norėjo.
„Nenustebino [„Ryto“ pergalė]. Šiandien kalbėjau su Luku (Lekavičiumi), kad Tenerifė ir Malaga yra favoritai, bet visiškai nenustebčiau, jeigu finale atsidurtume ir mes. Serijoje gal būtų sudėtingiau, bet finalo ketverte abi komandos atėjo kaip autsaideriai. Bus labai gražu. Susirinko daug tiek „Ryto“ fanų, tiek mūsų. Vien dėlto finalas tampa įdomesniu“, – teigė AEK puolėjas.
Kaip Mindaugas ir minėjo, susirinko daug „Ryto“ ir AEK fanų. Galėjo pasirodyti keista, kuomet finalo ketvertas vyksta Ispanijoje, abejuose pusfinaliuose žaidžia ispanų komandos, bet tribūnose dominuoja sirgaliai iš Lietuvos ir Graikijos.
Tiek „Ryto“, tiek AEK sirgalių skaičius gerokai peržengia tūkstantį, o fanai rungtynių metu kuria įspūdingą atmosferą, dėl ko nusimato itin karštas finalas tiek aikštelėje, tiek tribūnose.
Tiesa, Vilniaus ir Atėnų komandų sirgaliai arenoje yra susodinti ne per toliausiai vieni nuo kitų. Abi grupuotės turi karštų fanų, o finale žiežirbos tarp sirgalių gali kilti dėl bet kokio menkniekio.
Pats M. Kuzminskas baiminasi, jog sirgaliai rungtynių metu gali pamiršti savo komandų palaikymą ir pradėti aiškintis santykius kumščiais.
„Bijau. Reikia būti protingiems ir sąmoningiems. Ypatingai lietuviams, nes graikai yra tikrai karšti. Tiesiog nereikia prasidėti. Dienos pabaigoje tai yra tik krepšinis“, – apie galimą konfliktą tarp sirgalių kalbėjo M. Kuzminskas.
– Prieš rungtynes išreiškei viltį, jog vaidmuo padidės, bet aikštelėje nepasirodei. Iš anksto buvo toks trenerio planas?
– Čia trenerio reikėtų klausti, aš vis dar tikiuosi (red. – juokiasi). Galite atkreipti dėmesį, kad per minutės pertraukėlės visada šokinėju. Niekada negali žinoti, kas nutiks rungtynėse. Mes laimime, mano pozicijoje visi žaidžia gerai, tai palaikau iš visos širdies. Visuomet yra daug geriau nežaisti laiminčioje komandoje, o ne nežaisti pralaiminčioje.
– Palaikymas matėsi nuo suolo. Su patirtimi ateina tokie dalykai?
– Taip. Jeigu man būtų 25 metai, o LKL rungtynėse mano treneris būtų Aleksandras Trifunovičius ir aš nežaisčiau... Galbūt taip nesielgčiau. Su patirtimi supranti, kad tai gali būti paskutinis finalo ketvertas. Nuo to komandai bus tik geriau. Sėdžiu prie trenerių, patariu kažką žaidėjams. Komanda yra komanda. Gal atrodo, kad taip sakau, nes esu tokioje situacijoje, bet iš tikrųjų taip galvoju.
– Giedrius Žibėnas sakė, jog finalas gali būti karjerą keičiančios rungtynės. Ką jūsų karjeroje keistų triumfas?
– Vyšnia ant torto. Nežinau savo karjeros ateities, bet ji eina į pabaigą. Laimėti tokį titulą būtų smagu. Matome, kiek atvažiavo žmonių iš Atėnų, iš Vilniaus. Krepšinis ir ši lyga žmonėms rūpi.
– Ar pavyko pamatyti, kiek atvyko „Ryto“ fanų?
– Pavyko. Mano sūnėnas yra didelis „Ryto“ fanas. Brolis kartu žygiavo... Mačiau viską. Labai gražu.
– Kokius marškinėlius dėsis Saulius Kuzminskas?
– Aš jam atvežiau Lietuvos. Į visas puses – ir už mane, ir už Luką, ir už „Rytą“.
– Gal jis AEK atributikos neturi?
– Turi, bet manau ateis su Lietuvos.
– Kaip pavyko iki šio taško nueiti?
– Atsakysiu atvirai. Kartais tarpusavyje kalbamės ir nuoširdžiai nežinome. Labai paprastai žaidžiame, nei startinis penketas keičiasi, nei ka-kokių derinių naujų yra, bet yra didelis tikėjimas iš trenerio, maža rotacija ir kadangi nėra daug rungtynių, tai pasiteisina.
– Kokie bus jūsų pagrindiniai ginklai prieš „Rytą“ ir ką reikės stabdyti iš jų pusės?
– Nuoširdžiai nežinau. Rytoj bus vaizdo peržiūra, treniruotė. Aš „Rytą“ stebėdavau grynai iš sirgaliaus pusės.
Mindaugas Kuzminskas
