Paaiškėjo, kiek pinigų „Žalgiris" susižėrė iš atkrintamųjų mačo Kaune – suma atima žadą

2026 m. gegužės 8 d. 17:35
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienį Nemuno saloje surengė tikrą šventę – Tomo Masiulio auklėtiniai iškovojo dramatišką pergalę 81:78 ir pratęsė Eurolygos sezoną.
Lietuvos čempionai buvo palaikomi pilnutėlės „Žalgirio“ arenos, o tai tapo itin saldžia finansine injekcija pačiam klubui.
Naujienų portalo „Basketnews“ šaltiniai bei atlikti skaičiavimai atskleidė, kad „Žalgiris“ iš primojo Eurolygos atkrintamųjų varžybų namų mačo uždirbo apie 1,2 mln. eurų grynojo pelno.
Pridedama, kad pagal šį rodiklį „Žalgiris“ yra absoliutus lyderis tarp likusių atkrintamosiose varžybose dalyvaujančių komandų.
Nemažai pinigų Kauno klubas turėtų uždirbti ir iš ketvirtojo serijos mačo. Nors bilietai į jį buvo ir pigesni, bet sirgaliai iššlavė juos vos per kelias valandas.
Tai bus jau 41 išparduotos „Žalgirio“ namų rungtynės iš eilės.
