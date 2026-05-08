Paskutinis Eurolygos namų mačas šiame sezone: „Žalgiris“ – „Fenerbahce“

2026 m. gegužės 8 d. 18:59
Lrytas.lt
Eurolygos finalo ketverto svajonės siekiantis Kauno „Žalgiris“ mažais žingsneliais stengiasi artėti jos link. Trečiadienį svarbią pergalę iškovoję Tomo Masiulio auklėtiniai pasitinka ketvirtąjį ketvirtfinalio serijos mačą namuose prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“.
Kviečiame sekti rungtynių eigą kartu nuo 20 val.
Šaro treniruojama „Fenerbahce“ kol kas serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:1 ir yra kiek arčiau Atėnuose vyksiančio finalo ketverto.
Turkai praėjusią savaitę seriją pradėjo dvejomis pergalėmis iš eilės ir turėjo galimybę visus reikalus išspręsti trečiadienį Kaune, tačiau tąsyk žalgiriečiai pademonstravo neeilinį užsidegimą.
„Žalgiris“ trečiose serijos rungtynėse panaikino net 19 taškų pranašumą ir išplėšė sezoną išgelbėjusią pergalę.
Šiuo metu serijos matematika paprasta: jei penktadienį laimi „Fenerbahce“ – ji keliauja į finalo ketvertą, jei pergalę švenčia „Žalgiris“ – serija keliasi į Stambulą, kuriame paaiškės poros nugalėtojas.
„Žalgirio“ komandai tęsiant pasirodymą Eurolygos atkrintamosiose varžybose, ketvirtadienį startavusi vieša prekyba į ketvirtfinalio serijos ketvirtąsias rungtynes užtruko vos kelias valandas – visi bilietai buvo išgraibstyti greičiau nei per parą.
Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

Apdovanotam „Ryto" vedliui liko tik gūžčioti pečiais dėl G. Žibėno

M. Kuzminskas – apie lauktą akistatą su „Rytu" ir baimę dėl sirgalių muštynių

Penktadienį „Žalgirio“ arenoje vykstantis susitikimas su Stambulo „Fenerbahce“ yra jau 41 iš eilės išparduotos Eurolygos rungtynėmis Kaune.
Bilietus į Eurolygos finalo ketvertą jau yra nuskynusios dvi komandos – šią savaitę tai padarė Pirėjo „Olympiakos“ bei Madrido „Real“ klubai.
