Paskutinis Eurolygos namų mačas šiame sezone: „Žalgiris“ – „Fenerbahce“

Kviečiame sekti rungtynių eigą kartu nuo 20 val.
Šaro treniruojama „Fenerbahce“ kol kas serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:1 ir yra kiek arčiau Atėnuose vyksiančio finalo ketverto.
Turkai praėjusią savaitę seriją pradėjo dvejomis pergalėmis iš eilės ir turėjo galimybę visus reikalus išspręsti trečiadienį Kaune, tačiau tąsyk žalgiriečiai pademonstravo neeilinį užsidegimą.
„Žalgiris“ trečiose serijos rungtynėse panaikino net 19 taškų pranašumą ir išplėšė sezoną išgelbėjusią pergalę.
Šiuo metu serijos matematika paprasta: jei penktadienį laimi „Fenerbahce“ – ji keliauja į finalo ketvertą, jei pergalę švenčia „Žalgiris“ – serija keliasi į Stambulą, kuriame paaiškės poros nugalėtojas.
„Žalgirio“ komandai tęsiant pasirodymą Eurolygos atkrintamosiose varžybose, ketvirtadienį startavusi vieša prekyba į ketvirtfinalio serijos ketvirtąsias rungtynes užtruko vos kelias valandas – visi bilietai buvo išgraibstyti greičiau nei per parą.
Susiję straipsniai
Penktadienį „Žalgirio“ arenoje vykstantis susitikimas su Stambulo „Fenerbahce“ yra jau 41 iš eilės išparduotos Eurolygos rungtynėmis Kaune.
Bilietus į Eurolygos finalo ketvertą jau yra nuskynusios dvi komandos – šią savaitę tai padarė Pirėjo „Olympiakos“ bei Madrido „Real“ klubai.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių