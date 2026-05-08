Po Eurolygos rungtynių – žodžių karas tarp žaidėjo ir klubo savininko

Pasibaigus rungtynėms traumą pirmojoje serijos dvikovoje patyręs vienas „Los Blancos“ lyderių Walteris „Edy“ Tavaresas nusprendė pasireikšti X socialiniame tinkle.
„Šalikai, skaitiniai, paparacis... Dabar gali apsimesti kelionių agentūra ir varyti namo“, – apie „Hapoel“ savininką Oferį Yannay'ų netiesiogiai parašė 34-erių 221 cm ūgio centras iš Žaliojo Kyšulio salų.
E. Tavareso komentaras referuoja net į keletą pastaruoju metu paviešintų nuotraukų ir istorijų, susijusių su O. Yannay'umi. Pirmoji – jo vizitas pirmosiose serijos rungtynėse vilkint dvigubą „Valencia“–„Hapoel“ šaliką, pažymintį laimėtą praėjusio sezono Europos taurės finalo seriją.
Antroji – per socialinius tinklus nuvilinijusi nuotrauka, kaip O. Yannay'us prieš antrąsias serijos rungtynes sėdėdamas prie aikštelės skaito knygą „Measure What Matters“ (liet. Įvertink tai, kas svarbu).
Trečioji – paties „Hapoel“ savininko įrašas po trečiųjų – jo komandos laimėtų – serijos rungtynių, kuriame jis paskelbė nuotrauką, kaip „Real“ krepšininkai išsiregistruoja iš viešbučio su komentaru „Išsiregistruoti iš viešbučio prieš rungtynes nėra gera mintis, kai žaidi su „Hapoel“.“
Nepraėjus nė dviems valandoms po E. Tavareso įrašo, į jį atsakė ir pats O. Yannay'us.
„Tikėjausi geresnių manierų iš žmogaus, užaugusio Žaliajame Kyšulyje, bet, jei atvirai, Edy, turėtum labiau rūpintis faktu, kad komanda be tavęs žaidė geriau“, – teigė O. Yannay'us.
Seriją 3:1 laimėjęs „Real“ klubas Eurolygos pusfinalyje susitiks su Atėnų „Panathinaikos“ ir „Valencia Basket“ poros nugalėtoju. Ten – rezultatas 2:1 Graikijos klubo naudai, o ketvirtosios serijos rungtynės vyks penktadienį, gegužės 8-ąją.
