SportasKrepšinis

Po Eurolygos rungtynių – žodžių karas tarp žaidėjo ir klubo savininko

2026 m. gegužės 8 d. 09:50
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Madrido „Real“ komanda 87:81 įveikė Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkus ir laimėję Eurolygos ketvirtfinalio seriją 3:1 pateko į Atėnuose vyksiantį finalo ketvertą. Po dvikovos sekė ir „Real“ krepšininko ir „Hapoel“ savininko konfliktas socialiniuose tinkluose.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasibaigus rungtynėms traumą pirmojoje serijos dvikovoje patyręs vienas „Los Blancos“ lyderių Walteris „Edy“ Tavaresas nusprendė pasireikšti X socialiniame tinkle.
„Šalikai, skaitiniai, paparacis... Dabar gali apsimesti kelionių agentūra ir varyti namo“, – apie „Hapoel“ savininką Oferį Yannay'ų netiesiogiai parašė 34-erių 221 cm ūgio centras iš Žaliojo Kyšulio salų.
E. Tavareso komentaras referuoja net į keletą pastaruoju metu paviešintų nuotraukų ir istorijų, susijusių su O. Yannay'umi. Pirmoji – jo vizitas pirmosiose serijos rungtynėse vilkint dvigubą „Valencia“–„Hapoel“ šaliką, pažymintį laimėtą praėjusio sezono Europos taurės finalo seriją.
Susiję straipsniai
Aiškus ir antrasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis

Aiškus ir antrasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis

„Real“ neteko savo aukštaūgio lyderio

„Real“ neteko savo aukštaūgio lyderio

Antrajame Eurolygos simboliniame penkete atsidūrė du Šaro auklėtiniai

Antrajame Eurolygos simboliniame penkete atsidūrė du Šaro auklėtiniai

Antroji – per socialinius tinklus nuvilinijusi nuotrauka, kaip O. Yannay'us prieš antrąsias serijos rungtynes sėdėdamas prie aikštelės skaito knygą „Measure What Matters“ (liet. Įvertink tai, kas svarbu).
Trečioji – paties „Hapoel“ savininko įrašas po trečiųjų – jo komandos laimėtų – serijos rungtynių, kuriame jis paskelbė nuotrauką, kaip „Real“ krepšininkai išsiregistruoja iš viešbučio su komentaru „Išsiregistruoti iš viešbučio prieš rungtynes nėra gera mintis, kai žaidi su „Hapoel“.“
Nepraėjus nė dviems valandoms po E. Tavareso įrašo, į jį atsakė ir pats O. Yannay'us.
„Tikėjausi geresnių manierų iš žmogaus, užaugusio Žaliajame Kyšulyje, bet, jei atvirai, Edy, turėtum labiau rūpintis faktu, kad komanda be tavęs žaidė geriau“, – teigė O. Yannay'us.
Seriją 3:1 laimėjęs „Real“ klubas Eurolygos pusfinalyje susitiks su Atėnų „Panathinaikos“ ir „Valencia Basket“ poros nugalėtoju. Ten – rezultatas 2:1 Graikijos klubo naudai, o ketvirtosios serijos rungtynės vyks penktadienį, gegužės 8-ąją.
Madrido RealMadrido Real krepšinio komandaTel Avivo Hapoel
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.