Prieš finalą su „Rytu“ vienas varžovų lyderių kartojo R. Kurtinaičio žodžius

„Rytas“ Badalonoje gausybės savų sirgalių akivaizdoje 87:69 užtikrintai įveikė Tenerifės „La Laguna“ komandą, o Luko Lekavičiaus vedamas AEK 78:65 palaužė Malagos „Unicaja“. Mindaugas Kuzminskas rungtynėms buvo registruotas, tačiau aikštelėje nepasirodė.
Finalas dėl BCL titulo tarp „Ryto“ ir AEK vyks šeštadienį, gegužės 9 d., 21:00 val. Lietuvos laiku.
Prieš laukiančią kovą vienas AEK lyderių RaiQuanas Gray'us pats turbūt to nežinodamas pacitavo Lietuvos rinktinės vyr. trenerį Rimą Kurtinaitį.
Susiję straipsniai
R. Kurtinaitis yra ne kartą sakęs, kad jam egzistuoja tik pirma vieta, o visos kitos – paskutinės. Panašius žodžius kalbėjo ir 26-erių AEK amerikietis.
„Norime dar vienos pergalės – toks mūsų mentalitetas. Neatvykome čia laimėti tik vienerių rungtynių. Tai – gera pergalė klubui ir fanams, bet mūsų mentalitetas yra pasiimti titulą, o ne būti antriems ar tretiems. Jei nesi pirmas, esi paskutinis“, – graikų televizijai „Cosmote TV“ teigė R. Gray'us.
„Laimėti – toks mūsų mentalitetas, – kiek vėliau apie finalą paklaustas kalbėjo krepšininkas. – Gali atrodyti, kad nesidžiaugiu, bet esu labai patenkintas pergale ir tuo, kad šiemet nuėjome toliau nei pernai. Visgi atvykome laimėti titulą. Niekas antros vietos nešvenčia.“
R. Gray'us šį sezoną yra vienas AEK lyderių, per rungtynes vidutiniškai rungtyniaujantis po 31 minutę ir renkantis o 13,2 taško, 5,8 atkovoto kamuolio ir 16,2 naudingumo balo.
Atėnų AEKVilniaus RytasRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių