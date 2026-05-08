Šaras tęsia kirčius valdžiai: „Didieji politikai nusprendė, kad jiems reikia pasireikšt“

Tuomet paklaustas apie atimtą 1992-ųjų Barselonos olimpiados bronzinės krepšinio rinktinės nario Alvydo Pazdrazdžio Lietuvos pilietybę, Š. Jasikevičius pareiškė, kad yra neteisinga taip daryti, o tai liečia ir jo šeimą.
„Dėl to pats labai pergyvenu, nes jeigu imti be išimčių, ateis aštuoniolika metų neužilgo mano vaikam ir reikės apsispręsti dėl pilietybės“, – tąkart teigė jis.
Jau kitą dieną reaguodamas į Lrytas naujieną pranešimą išplatino Migracijos departamentas ir teigė, kad Šaro vaikams nederėtų jaudintis ir viskas bus gerai – jie galės būti ir Lietuvos piliečiai.
Š. Jasikevičius pripažįsta nerimaujantis dėl pilietybės klausimo: valdžiai pažėrė kritikos
Po ketvirtųjų Eurolygos atkrintamųjų serijos rungtynių su Kauno „Žalgiriu“ Lrytas Šaro paklausė apie tokią valdžios įstaigos reakciją į jo žodžius.
Net nebaigus užduoti klausimo Šaras iš karto sureagavo sau būdinga šmaikščia maniera ir toliau žėrė kritiką valdžios atstovams.
„Man ta moteriškė visai ne taip išdėliojo viską, – su plačia šypsena kalbėjo Šaras. – Dabar jau ten mūsų didieji politikai nusprendė, kad jiems reikia pasireikšt.
Kai ateinu daryt paso, tai „žinot, Šarūnai, reikės vargšiukam apsispręsti“. Sakau: „tu spręsk, ne aš“.“
Š. Jasikevičius turi du vaikus: dukrą Ailą ir sūnų Luką.