Tiesioginiame eteryje – neįprastas Šaro kreipinys: sureagavo ir R. Valatka

2026 m. gegužės 8 d. 23:47
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius ir Stambulo „Fenerbahce“ vėl žengė į Eurolygos finalo ketvertą. Čempionų titulą ginantis Turkijos klubas šį kartą ant menčių paguldė Kauno „Žalgirį“.
Penktadienį vykusiame ketvirtajame ketvirtfinalio serijos mače „Fenerbahce“ po pratęsimo 94:90 įveikė „Žalgirį“ ir laimėjo seriją iki trijų pergalių 3:1.
Po laimėjimo Šaras neslėpė džiaugsmo, o tiesioginiame eteryje jis pasižymėjo neįprastu kreipiniu.
„Labas, runkeliai, miegoti laikas. Myliu. Brangioji...“, – oro bučinį tiesioginiame TV3 eteryje siuntė Šaras. Veikiausiai šis kreipinys buvo skirtas jo krepšinio specialisto vaikams.
Į šią Š. Jasikevičiaus repliką sureagavo ir žurnalistas Rimvydas Valatka.
„Š.Jasikevičius – nepakartojamas: „Labas runkeliai, miegoti laikas!“, – feisbuke rašė jis.
Šarūnas JasikevičiusRimvydas ValatkaKauno Žalgiris
