Tiesioginiame eteryje – neįprastas Šaro kreipinys: sureagavo ir R. Valatka

Penktadienį vykusiame ketvirtajame ketvirtfinalio serijos mače „Fenerbahce“ po pratęsimo 94:90 įveikė „Žalgirį“ ir laimėjo seriją iki trijų pergalių 3:1.
Po laimėjimo Šaras neslėpė džiaugsmo, o tiesioginiame eteryje jis pasižymėjo neįprastu kreipiniu.
„Labas, runkeliai, miegoti laikas. Myliu. Brangioji...“, – oro bučinį tiesioginiame TV3 eteryje siuntė Šaras. Veikiausiai šis kreipinys buvo skirtas jo krepšinio specialisto vaikams.
Į šią Š. Jasikevičiaus repliką sureagavo ir žurnalistas Rimvydas Valatka.
„Š.Jasikevičius – nepakartojamas: „Labas runkeliai, miegoti laikas!“, – feisbuke rašė jis.
