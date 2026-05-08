SportasKrepšinis

Už galingą triukšmą Čempionų lygoje „Rytas“ jau žeriasi solidžią premiją

2026 m. gegužės 8 d. 00:36
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Vilniaus „Rytas“ žengė ten, kur dar nebuvo niekada – pateko pirmą kartą į FIBA Čempionų lygos finalinio ketverto finalą. Lietuvos ekipa pusfinalyje sutriuškino favorite laikytą Tenerifės „La Laguna“ ekipą 87:69.
Daugiau nuotraukų (3)
Be garbės ir prestižo, „Rytas“ šiemet papildys savo biudžetą ir nebloga premija nuo turnyro rengėjų. Į finalo ketvertą prasimušusios ekipos išsidalins 1,3 mln. eurų prizinį fondą.
Susiję straipsniai
Po istorinės pergalės A. Gudaitis netramdė ašarų: „Smagu dėl to žaisti“

Po istorinės pergalės A. Gudaitis netramdė ašarų: „Smagu dėl to žaisti“

Tapo aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo mūšyje

Tapo aiškus „Ryto“ varžovas Čempionų lygos finalo mūšyje

Nepalūžtantis I. Sargiūnas: „Jei neįkrenta, dėl to nesustosi mesti“

Nepalūžtantis I. Sargiūnas: „Jei neįkrenta, dėl to nesustosi mesti“

Vien tik patekimas į finalo ketvertą „Rytui“ garantavo 90 tūkst. eurų premiją, kuri susidėjo iš pergalių visuose trijuose turnyro etapuose.
Bet vilniečiai jau gali džiaugtis ir didesniais pinigais – pagal Čempionų lygos nuostatas, pirmąją vietą laimėjusi ekipa gali džiaugtis 600 tūkst. eurų premiją, antrąją – 300 tūkst. ir trečiąją – 100 tūkst. eurų premiją.
Tad po pergalės pusfinalyje jau aišku, kad „Rytas“ banko sąskaitą papildys tikrai 390 tūkst. eurų, tačiau iškovoję taurę jie galėtų pasidžiaugti 690 tūkst. eurų finansine paskata.
Finale vilniečiai šeštadienį žais prieš graikų Atėnų AEK.
2025 m. lapkritį „Rytas“ skelbė, kad 2025/26 sezonui klubo biudžetas planuojamas 6 834 700 eurų.
Vilniaus RytaspremijaFIBA Čempionų lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.