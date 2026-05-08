Už galingą triukšmą Čempionų lygoje „Rytas“ jau žeriasi solidžią premiją

Be garbės ir prestižo, „Rytas“ šiemet papildys savo biudžetą ir nebloga premija nuo turnyro rengėjų. Į finalo ketvertą prasimušusios ekipos išsidalins 1,3 mln. eurų prizinį fondą.
Vien tik patekimas į finalo ketvertą „Rytui“ garantavo 90 tūkst. eurų premiją, kuri susidėjo iš pergalių visuose trijuose turnyro etapuose.
Bet vilniečiai jau gali džiaugtis ir didesniais pinigais – pagal Čempionų lygos nuostatas, pirmąją vietą laimėjusi ekipa gali džiaugtis 600 tūkst. eurų premiją, antrąją – 300 tūkst. ir trečiąją – 100 tūkst. eurų premiją.
Tad po pergalės pusfinalyje jau aišku, kad „Rytas“ banko sąskaitą papildys tikrai 390 tūkst. eurų, tačiau iškovoję taurę jie galėtų pasidžiaugti 690 tūkst. eurų finansine paskata.
Finale vilniečiai šeštadienį žais prieš graikų Atėnų AEK.
2025 m. lapkritį „Rytas“ skelbė, kad 2025/26 sezonui klubo biudžetas planuojamas 6 834 700 eurų.