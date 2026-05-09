„Žalgiris“ iš Eurolygos gaus milijoninę premiją: lieka vienas nežinomasis

Eurolyga kiekvieną sezoną išskiria finansines premijas už parodytus rezultatus. Pasak graikų sporto žiniasklaidos milžino SDNA, penktą vietą reguliariajame sezone užėmęs „Žalgiris“ gali gauti net 1,2 milijono eurų premiją, tačiau ji gali ir sumažėti, kadangi viskas yra sprendžiama pagal atkrintamosiose pasiektus rezultatus.
Viskas priklausys nuo penktojo serijos tarp „Valencia Basket“ ir Atėnų „Panathinaikos“ susitikimo, kuriame spręsis serijos nugalėtojas. Jei trečiadienio vakarą vyksiančias rungtynes laimės „Valencia“, žalgiriečiams atitieks 1,2 milijono eurų premija.
Jei laimės „Panathinaikos“, antrąją vietą reguliariajame sezone užėmusi Valensijos ekipa bus rikiuojama aukščiau Tomo Masiulio treniruojamos komandos.
Kiekvieną sezoną komandoms išdalijamos sumos auga, keičiasi ir skaičius, kiek komandų gauna premijas už pasiektus rezultatus. Pavyzdžiui, praėjusį sezoną apdovanotos buvo 14 komandos, kai šiemet – 16.
Už praėjusį sezoną pasiektą 13 vietą „Žalgiris“ gavo 230 tūkst. eurų.
2025-26 m. Eurolygos sezono premijų dydžiai:
- Paaiškės vėliau – 2,4 milijono eurų.
- Paaiškės vėliau – 2,1 milijono eurų.
- Paaiškės vėliau – 1,8 milijono eurų.
- Paaiškės vėliau – 1,5 milijono eurų.
- Paaiškės vėliau – 1,2 milijono eurų.
- Paaiškės vėliau – 1,05 milijono eurų.
- Paaiškės vėliau – 900 tūkst. eurų.
- „Monaco“ – 750 tūkst. eurų.
- „Barcelona“ – 675 tūkst. eurų.
- „Crvena Zvezda“ – 600 tūkst. eurų.
- „Dubai Basketball“ – 525 tūkst. eurų.
- „Maccabi“ – 450 tūkst. eurų.
- „Bayern“ – 375 tūkst. eurų.
- „Olimpia“ – 300 tūkst. eurų.
- „Partizan“ – 225 tūkst. eurų.
- „Paris Basketball“ – 150 tūkst. eurų.