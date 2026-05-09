„Žalgiris“ pratęs kontraktą su vienu iš gynėjų

2026 m. gegužės 9 d. 10:00
Lrytas.lt
Kitą dieną po Kauno „Žalgirio“ nesėkmės prieš Stambulo „Fenerbahce“ Eurolygos ketvirtfinalio serijoje – žinia apie komandos sudėtį.
Kaip praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Kauno ekipa ruošia naują kontraktą vienam iš gynėjų – Maodo Lo.
Teigiama, kad derybos yra finalinėje stadijoje.
33-ejų vokietis į „Žalgirį“ atvyko prieš šį sezoną ir tapo vienu svarbiausių žaidėjų, rungtynes pradedančių nuo atsarginių suolelio. Vidutiniškai Eurolygoje jis šį sezoną renka po 7 taškus, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 7 naudingumo balus.
Balandžio mėnesį „Žalgiris“ pratęsė sutartį su puolėju Dustinu Sleva.
Tikėtina, kad komandą paliks Sylvainas Francisco ir Mosesas Wrightas, tuo tarpu dėl Ąžuolo Tubelio šiuo metu vyksta kova net tarp keletos Eurolygos komandų.
 
