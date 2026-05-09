Ą. Tubelis atskleidė, ką „Žalgirio“ žaidėjams po pralaimėjimo sakė vienas komandos savininkų

Įspūdinga kova, pratęsimas ir galiausiai patirtas pralaimėjimas prieš Stambulo „Fenerbahce“ rezultatu 90:94 lėmė sezono Eurolygoje pabaigą.
Po trečiųjų serijos rungtynių naudingiausio žaidėjo prizą gavęs Ą. Tubelis ir dar kartą buvo vienas geriausių krepšininkų aikštėje, per 36 minutes surinkęs 16 taškų, atkovojęs 5 kamuolius, išprovokavęs 6 varžovų pražangas ir rungtynes baigęs su 16 naudingumo balų savo sąskaitoje.
„Manau, žmogiški žmonės esat ir suprantat, kaip jaučiamės. Manau, visi fanai taip jaučiasi. Turėjom užsidaryt, neužsidarėm. Aišku, sunkius metimus įmetėm, nieko nesakau. Tikrai sunku. Žinot, kiek talento turi „Fenerbahce“ komanda. Nežinau...
Susiję straipsniai
Paskui pratęsime aš išvis nesąmones dariau. Nežinau, gal tokios svarbos rungtynėse gal neužtikrintai jaučiausi. Taip gavosi, kad klaidą padariau vieną iš kertinių ir jie po to užpuolė, – apie savo atliktą perdavimą Edgarui Ulanovui sakė Ą. Tubelis. – Jausmas nekoks. Pralaimėjai – nebežaisi Eurolygoj šiais metais, tai nekoks jausmas.“
Nors didžiąją dalį ketvirto kėlinio „Fenerbahce“ buvo atsiliekančiųjų pozicijoje, tačiau galiausiai gynėjų vedamas išlygino rezultatą, o pratęsimo pradžioje ir ganėtinai užtikrintai išsiveržė į priekį (90:83).
Nepaisant didžiulių žalgiriečių pastangų, pergalės savų sirgalių akivaizdoje pasiekti nepavyko. Ą. Tubelis pripažino – „Fenerbahce“ pernelyg žaidimo lemiamais momentais nepakeitė.
„Labai neišradinėjo dviračio, labai paprastai žaidė: ieškojo [Taleno Hortono-]Tuckerio „ant išsikeitimo“, be kontakto keičiamės, jis eina, slipina ir įdeda į krepšį. Įdeda arba įmeta. Jie uždavė tą toną, kad niekas čia nieko lengvai negaus. Galim sakyt, kad čia nesusikalbėjimas ir taip toliau, bet, manau, buvo tų taktinių klaidų, negerų dalykų buvo, bet visada vos ne pirmi ant žemės krentam.
Gal ne visada gaunas, gal buvo tokių situacijų, kai nusiridena kamuolys į jų pusę, įmetė iš po krepšio. Ne vienas toks buvo, bet svarbu, kad mes kovojom, žaidėm iš visų jėgų, stengėmės, kritom į stendus. Niekada neturiu priekaištų, bet jokių priekaištų mano komandos draugams“, – saviškius užstojo Ąžuolas.
24-erių puolėjas gyrė ir trenerių komandą.
„Tas pats trenerių štabas padarė labai gerą darbą. Nei jūs, nei žmonės užkulisiuose, kurie sėdi prie kompiuterių, kad tik parašyt po varžybų kokį neigiamą komentarą, netikėjo. Visi nustebę buvot, kad mes buvom penktoj vietoj. Čia, manau, didelė dalis ir didelis ačiū turi būti mūsų trenerių štabui: kaip jie mus sudėliojo, kaip jie davė kiekvienam žaidėjui savo roles, jie jas įvykdė, tiek ir aš pats“, – teigė Ą. Tubelis.
Netrukus jis paviešino ir žodžius, kuriuos komandos rūbinėje krepšininkams ištarė vienas 45 procentus „Žalgirio“ akcijų valdančios įmonės „Tesonet“ įkūrėjų Tomas Okmanas.
„Finišavom penkti. Manau, reziumė – neblogai. Kaip po rungtynių dabar gerbiamas Okmanas atėjo ir pasakė, kai pažiūri į tas diagramas praeitų kelių sezonų, tai tikrai „Žalgiris“ šiais metais visai neblogai atrodė, – pasakojo žalgirietis. – Kaip ir jis minėjo, galiu ir aš pasakyt: uždavėm tokį toną, kad „Žalgiris“ kovos ir kitais metais.“