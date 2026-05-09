Jau šeštadienį Badalonoje „Rytas“ žais savo svarbiausias dešimtmečio rungtynes. Vilniečiai FIBA Čempionų lygos finale sieks įveikti Atėnų AEK ekipą.
AEK pusfinalyje 78:65 įveikė Malagos „Unicaja“ krepšininkus, o „Rytas“ 87:69 susitvarkė su Tenerifės „La Laguna“.
Atėnų klubui tai yra ketvirtasis Čempionų lygos finalinis ketvertas ir trečiasis finalas. 2018 metais AEK triumfavo, 2020 m. liko antri, o 2025 m. užėmė trečiąją vietą.
Susiję straipsniai
Prieš artėjantį finalą G. Žibėnas atskleidė, kokį krepšinį Graikijos klubas norės žaisti.
„Žaidžiame prieš komandą, kuri čia jau yra buvusi ir laimėjusi, – pareiškė „Ryto“ treneris. – Jie turi daug talento, komanda paremta vienas prieš vieną žaidimu. Reikės absorbuoti kontaktą. AEK komanda taip pat turi daug atletiškumo, ypatingai aukštaūgiai, tad turėsime būti labai disciplinuoti juos atsiveriant.“
Dieną prieš finalus Badalonoje vyko FIBA Čempionų lygos apdovanojimai, kuriuose dauguma tikėjosi Giedriaus Žibėno triumfo geriausio sezono trenerio rinkimuose, tačiau laurus susižėrė jo būsimas varžovas finale – AEK strategas Draganas Šakota.
Po apdovanojimų dauguma „Ryto“ štabo narių ir krepšininkų su sarkastišku juoku įvertino tokį rezultatą.
Pats G. Žibėnas neslepia, jog norėjo laimėti ir šį asmeninį trofėjų, tačiau į Badaloną atvyko ne jo.
„Ne man čia spręsti. AEK treneris turėjo geriausią rezultatą iš visų komandų. Bet pagrindinis trofėjus yra rytoj, dėl jo čia ir susirinkome. Nežinau ar verta šnekėti apie trenerio apdovanojimą. Aišku, būtų smagu jį turėti. Treneris laimi – vertinamas vienaip, pralaimi – kur kas kitaip kažkodėl. Aš su tuo visiškai nesutinku. Patikėkite, treneriai daro lygiai tą patį darbą – ar jie laimi, ar pralaimi. Kitą dieną jie atsikelia, turi tą pačią rutiną“, – penktadienį po treniruotės teigė treneris.
Taip pat tarp trijų kandidatų į sezono MVP titulą neatsirado vietos „Ryto“ žvaigždei Jerrickui Hardingui, kuriam teko tenkintis tik vieta simboliniame penkete.
„Startiniame penkete jis nusipelnė vietos be abejonės, o ar nusipelnė trejetuko? Manau, jog ryt jis turės papildomos motyvacijos įrodyti finale“, – su viltimi pareiškė G. Žibėnas.
– Nebuvo šiandien ryte sukilusios emocijos?
– Ne, nieko neatsitiko netikėto. Ruošiamės rungtynėms ir tiek. Žaidžiame prieš komandą, kuri čia jau yra buvusi ir laimėjusi. Jie turi daug talento, komanda paremta vienas prieš vieną žaidimu. Reikės absorbuoti kontaktą. AEK komanda taip pat turi daug atletiškumo, ypatingai aukštaūgiai, tad turėsime būti labai disciplinuoti juos atsiveriant. Turi du žaidėjus simboliniame penkete. Tai daug ką pasako.
– Frankas Bartley ir Jamesas Nunnally puolime turi visiškai žalią šviesą. Bus svarbesnė komandinė ar individuali gynyba?
– Pirmiausiai individuali – kaip mes statysime kūnus. Tai yra tokie žaidėjai, kur gali vis tiek vienas prieš įveikti varžovus, tad reikės ir komandinių pastangų. Reikės abiejų kombinacijos.
– Luką Lekavičių puikiai pažįstate iš žaidimo Kauno „Žalgiryje“. Ar kažkas pasikeitė jo žaidime?
– Ranka nepasikeitė. Ta pati ranka, tas pats metimas, ta pati iškalba. Niekas nepasikeitė.
– Treneriai mėgsta sakyti, jog rezultatą žino iš treniruotės prieš rungtynes. Ką manote pagal šiandienos treniruotę?
– Šiek tiek kitaip buvo. Ryt darysime viską kaip visados. Kadangi vakar buvo sunkios rungtynės emociškai ir panašiai, tai buvo tik atsigavimo treniruotė. Tik idėjas palietėme. Jokio kontakto nebuvo, tad negaliu spręsti. Tik idėjas palietėme.
– Nustebino AEK pergalė?
– Ir taip, ir ne. „Unicaja“ pastaruoju metu nežaidė gero krepšinio. Iš paskutinių 7 rungtynių laimėjo tik 1, turėjo trauma. Kuomet du kartus iš eilės laimėjai Čempionų lygą, galbūt ir alkis buvo ne to lygio. Manau AEK pelnytai laimėjo.
– Rokui Giedraičiui nusiuntėte paguodos žinutę?
– Susitikau jį prie lifto. Nesitikėjome, kad taip, nes neatrodė tą situacija taip baisiai. Atsitiko taip... Ne šachmatais žaidžiame. Tai baisioji sporto pusė. Linkime Rokui gero gijimo.
– Sulaukėte žinutės iš mamos?
– Taip.
– Koks rytojaus planas? Vieni treneriai nori paspausti rungtynių dieną, kiti atleidžia gazą.
– Lygiai tas pats, kas ir bet kurią kitą rungtynių dieną, kad nebūtų išsimušimų. Išorinio triukšmo nemažai. Atsidarome telefoną – ten viskas apie krepšinį. Norime šiek tiek užsiblokuoti ir koncentruotis į rungtynių planą.
Giedrius ŽibėnasVilniaus RytasAtėnų AEK
Rodyti daugiau žymių