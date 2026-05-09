Kova dėl čempionų titulo: „Rytas“ prieš Atėnų AEK

2026 m. gegužės 9 d. 20:00
Šeštadienio vakarą Vilniaus „Rytas“ stoja į svarbiausią savo sezono kovą: FIBA Čempionų lygos finale Giedriaus Žibėno auklėtiniai dėl titulo kaunasi su lietuviškuoju Atėnų AEK klubu.
Finalą „Rytas“ pasiekė užtikrintai pusfinalyje 87:69 įveikdamas Tenerifės „La Laguna“ ekipą, o AEK taip pat užtikrintai 78:65 palaužė Malagos „Unicaja“ pasipriešinimą.
Vilniečiai rungtynėse turės papildomos motyvacijos ne tik todėl, kad tai – pirmasis tarptautinis komandos finalas po 17 metų pertraukos, tačiau ir todėl, kad AEK atstovams atiteko pagrindiniai Čempionų lygos apdovanojimai.
Nors buvo tikėtasi, kad geriausiu sezono treneriu bus pripažintas Giedrius Žibėnas, šiuos laurus nuskynė 73-ejų AEK strategas Draganas Šakota. Naudingiausiu turnyro žaidėju buvo pripažintas AEK lyderis Frankas Bartley, o „Ryto“ atstovas Jerrickas Hardingas net nepateko į geriausiųjų trejetą.
Prieš finalą „Ryto" fanai pradėjo eiseną su žinute „Žalgiriui"

Simboliniame žaidėjų penketuke taip pat buvo du AEK atstovai: F. Bartley ir RaiQuanas Gray'us, kai iš „Ryto“ – tik J. Hardingas.
Vilniaus ekipos atstovai teigė, kad jaučiasi nesupratę kai kurių lygos pasirinkimų, ypatingai – dėl trenerio G. Žibėno. Neabejojama, kad ir asmeninių apdovanojimų trūkumas istoriniame sezone suteiks komandai papildomos motyvacijos.
AEK yra laikomas nežymiu dvikovos favoritu.
Finalas prasidės 21 val. Lietuvos laiku. Jį kviečiame sekti kartu su Lrytas.
