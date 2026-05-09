SportasKrepšinis

Netikėta pergalių serija tęsiasi: „Jonava“ namie užtikrintai nugalėjo „Šiaulius“

2026 m. gegužės 9 d. 18:53
Lrytas.lt
Jonavos „Jonava Hipocredit“ tęsia puikią atkarpą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Stepono Babrausko auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje užtikrintai 86:70 (22:13, 19:24, 24:14, 21:19) laimėjo prieš Šiaulių „Šiaulius“.
„Jonava“ veiksmą aikštelėje kontroliavo nuo pat rungtynių pradžios. Nors „Šiauliai“ ir bandė priešintis, antrojoje rungtynių pusėje namuose žaidusi „Jonava“ neleido jiems net priartėti prie pergalės.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 21 tašką pelnęs Lukas Kreišmontas (6/8 trit.), kuris taip pat atkovoj 7 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus. Thomaso Rutherfordo sąskaitoje – 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 22 naudingumo balai.
„Šiaulių“ komandoje 19 taškų pelnė Cedricas Hendersonas, 13 – Vaidas Kariniauskas.
Tai buvo ketvirtoji Jonavos ekipos pergalė per pastarąsias penkerias rungtynes: nugalėti buvo „Gargždai“, „Lietkabelis“, „Nevėžis-Paskolų klubas“ bei pralaimėta „Rytui“. Dar prieš savaitę išvykoje buvo įveikta ir Utenos „Juventus“ komanda.
Iki šiol atkarpos Jonavos ekipa buvo iškovojusi vos 4 pergales.
Likus žaisti vos 2 rungtynes ir turint 1 pergalės persvarą prieš 9 vietoje esantį „Nevėžį“ S. Babrausko auklėtiniai yra vis arčiau vietos atkrintamosiose varžybose. Prieš Kėdainių komandą „Jonava“ turi ir tarpusavio rungtynių pranašumą.
Jonavos CBetŠiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

