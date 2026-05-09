Paaiškėjo naujieji NKL čempionai: laimėjo vos 25-erių trenerio vedama komanda

2026 m. gegužės 9 d. 17:40
Lrytas.lt
Šeštadienio popietę po lemiamų penktųjų finalo serijos rungtynių paaiškėjo naujieji Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionai. Jais tapo Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai, 76:68 (14:18, 18:19, 24:14, 20:17) įveikę Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ pasipriešinimą.
Nors po pirmosios rungtynių pusės 37:32 Marijampolėje pirmavo svečiai iš Klaipėdos, aikštelės šeimininkai trečiajame kėlinyje spurtavo 8:0 ir išsiveržė į priekį. Likusį rungtynių laiką vyravo kova taškas į tašką.
Likus žaisti kiek mažiau nei tris minutes „Neptūno“ gynėjas Rytis Šakaitis išlygino rezultatą (68:68). Visgi po to sekės trys Tautvydo Kliučinyko taškai ir Domanto Vilio tritaškis, o „Neptūnas“ puolime strigo.
Dar viena nesėkminga klaipėdiečių ataka lėmė tai, kad Marijampolės ekipa šventė pergalę, laimėjo finalo seriją rezultatu 3:2 ir iškovojo NKL čempionų titulą po 5 metų pertraukos.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 18 taškų pelnės D. Vilys. Dvigubu dubliu pasižymėjo T. Kliučinykas, surinkęs 12 taškų ir atlikęs 12 rezultatyvių perdavimų (20 naud.). 14 taškų pridėjo Ernestas Sederevičius.
Pralaimėtojų komandoje 18 taškų surinko Eimantas Žilius, 14 – Kristupas Leščiauskas.
„Sūduvai-Mantingai“ vadovauja jauniausias vyr. treneris visoje NKL lygoje – vos 25-erių Marius Ūsas.
Nacionalinė krepšinio lyga (NKL)Marijampolės SūduvaKlaipėdos Neptūnas-Akvaservis

