Po pergalės prieš „Žalgirį“ – Šaro replika į klausimą apie „Rytą“

2026 m. gegužės 9 d. 08:57
Penktadienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa 94:90 nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir užbaigė žalgiriečių sezoną Eurolygoje. Po rungtynių Šaras sulaukė klausimo ir apie Vilniaus „Rytą“.
Po pergalės ir 3:1 laimėtos ketvirtfinalio serijos Š. Jasikevičius daug kalbėjo ir apie savo komandą, apie dvigubą dublį surinkusį Khemą Birchą, apie jo ekipos patekimu į finalo ketvertą netikėjusius žurnalistus, „Žalgirio“ evoliuciją, Eurolygos bėdą bei savo jausmus įvairiais aspektais.
Nepamirštas buvo ir Vilniaus „Rytas“, Badalonoje šiuo metu kuriantis klubo istoriją ir patekęs į FIBA Čempionų lygos finalą, kuriame dėl titulo šeštadienį kovos su Atėnų AEK.
Paklaustas, ar seka šiuos įvykius, Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo.
„Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis.
Š. Jasikevičius profesionalaus krepšininko karjerą pradėjo tuometiniame Vilniaus „Lietuvos ryte“ 1998-aisiais ir sezoną sužaidęs sostinėje vėliau persikėlė į Slovėniją. Laikinai į „Lietuvos rytą“ jis grįžęs buvo ir 2010-2011 m. sezone.
„Active Vilnius“ arenoje ilgus metus šalia kitų klubo buvusių žymių žaidėjo kabėjo ir Šaro atvaizdas, tačiau 2019-aisiais, jam tuomet jau būnant „Žalgirio“ vyr. treneriu, jis buvo nukabintas.
