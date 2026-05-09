Po Šaro replikos – aštri politikų reakcija: „Su visa pagarba...“

Nepaisant to, kad visa koncentracija buvo į Nemuno saloje besigrūmusias ekipas, nepamirštas buvo ir Vilniaus „Rytas“, Badalonoje šiuo metu kuriantis klubo istoriją ir patekęs į FIBA Čempionų lygos finalą, kuriame dėl titulo šeštadienį kovos su Atėnų AEK.
Paklaustas, ar seka šiuos įvykius, Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis.
Toks komentaras sulaukė ir politikų reakcijos.
Šaras kerta valdžiai: „Tu spręsk, ne aš“
Šeštadienio rytą į tokį pareiškimą sureagavo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Europos Parlamente Virginijus Sinkevičius.
„Su visa pagarba krepšinio Dievams, Lietuvoje niekada nebuvo ir niekada nebus tik vienos komandos. Kuo stipresnė LKL, tuo geriau pačiam „Žalgiriui“ ir Lietuvos krepšiniui. Na o šiandien užleiskit kelią visiems juodai raudonai baltiems – atėjo laikas mums būti pirmiems!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikas.
Š. Jasikevičius profesionalaus krepšininko karjerą pradėjo tuometiniame Vilniaus „Lietuvos ryte“ 1998-aisiais ir sezoną sužaidęs sostinėje vėliau persikėlė į Slovėniją. Laikinai į „Lietuvos rytą“ jis grįžęs buvo ir 2010-2011 m. sezone.
„Active Vilnius“ arenoje ilgus metus šalia kitų klubo buvusių žymių žaidėjo kabėjo ir Šaro atvaizdas, tačiau 2019-aisiais, jam tuomet jau būnant „Žalgirio“ vyr. treneriu, jis buvo nukabintas.
Abi šios detalės diskusijoje apie Š. Jasikevičiaus komentarą yra dažnai prisimenamos.
Tuo tarpu žymiai aštriau nei V. Sinkevičius rėžė Liberalų sąjūdžio narys, partjos aplinkos komiteto pirmininkas Ainius Strazdas, pavadinęs Šarą narcizu.
„Pagarba tiek sporte, tiek gyvenime yra esminis dalykas. Keista, kad čia pasisakė tas pats veikėjas, kuris išsprogdinęs akis spaudos konferencijose dažnai reikalauja (reikalavo ir tame pačiame LKL) pagarbos sau ir savo treniruojamoms komandoms.
Kol susireikšminę ir kitų negerbiantys narcizai pamiršę savo karjerą kliedi, „Rytas“ kryptingu darbu toliau sėkmingai auga ir stiprėja kaip organizacija“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Liberalų Sąjūdžio Anykščių skyriaus narys.
Pilnas A. Strazdo komentaras:
Narcizui Jasikevičiui, kuris po žurnalisto pastebėjimo apie nuostabią savaitę Lietuvos krepšiniui ir klausimo apie antro pagal pajėgumą tarptautinio čempionato – FIBA Čempionų lygos – finale žaidžiantį ir čempionų titulo siekiantį Vilniaus „Rytą“ arogantiškai atrėžė, kad Lietuvoje yra tik „viena komanda“, reikėtų prisiminti kelis svarbius momentus.
1) Koks Lietuvos klubas patikėjo juo ir suteikė jam galimybę augti ir tobulėti, kai jis buvo niekas ir tik pradėjo profesionalo karjerą?
2) Į kokį krepšinio klubą pasiblaškęs Europoje jis sugrįžo žaisti po traumos 2010 metų sezone?
3) Kodėl per pastaruosius 4 metus jo vadinama „viena komanda“ turėdama daugiau nei dvigubai didesnį biudžetą vietiniame čempionate iškovojo tik 2 vietinio čempionato titulus (nedaug trūko, kad santykis būtų 3:1 ne „vienos komandos“ Lietuvoje naudai)?
4) Kokia komanda jo vadinamai „vienai komandai“ Lietuvoje išaugino vieną iš šio sezono Eurolygos lyderių?
5) Kokios Lietuvos komandos sirgaliai sukūrė iki šiol masiškiausią organizuotą tūkstantinę išvyką užsienyje nudažydami Badaloną raudonai ir taip demonstruodami puikią lietuvių palaikymo kultūrą užsienio gyventojams?
Visada didžiavausi Vilniaus „Rytu“ koks jis bebūtų – laimintis ar klumpantis. Be galo džiaugiuosi, kad pastaruosius šešis metus jis stabiliai auga ir stiprėja palikdamas sudėtingus ir chaotiškus laikus praeityje. Gerbiu ir myliu visą Vilniaus „Ryto“ bendruomenę už jos ištikimybę, atsidavimą ir atiduodamą širdį kiekvienų rungtynių metu ir jaučiu pareigą ją šioje situacijoje ją apginti.
Pagarba tiek sporte, tiek gyvenime yra esminis dalykas. Keista, kad čia pasisakė tas pats veikėjas, kuris išsprogdinęs akis spaudos konferencijose dažnai reikalauja (reikalavo ir tame pačiame LKL) pagarbos sau ir savo treniruojamoms komandoms.
Kol susireikšminę ir kitų negerbiantys narcizai pamiršę savo karjerą kliedi, „Rytas“ kryptingu darbu toliau sėkmingai auga ir stiprėja kaip organizacija.
Pirmyn, vilniečiai! Pasimėgaukime europiniu finalu!
