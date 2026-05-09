Penktadienį, dieną prieš finalą, FIBA „Zorilla“ teatre surengė iškilmingą Čempionų lygos apdovanojimų ceremoniją, kur buvo paskelbta, kad Vilniaus „Ryto“ kapitonas Artūras Gudaitis pateko į antrą sezono simbolinę komandą, o lyderis Jerrickas Hardingas – į pirmą.
Tačiau visi „Ryto“ žaidėjai, treneriai, organizacijos nariai ir sirgaliai laukė J. Hardingo kovos dėl MVP titulo bei užtikrinto Giedriaus Žibėno triumfo metų trenerio apdovanojimuose.
Visgi rezultatai nustebino. Nepaisant to, jog mažai kas tikėjo „Rytu“ šį sezoną, geriausiu treneriu buvo paskelbtas Atėnų AEK strategas Draganas Šakota, o J. Hardingas net nepateko tarp trijų kandidatų MVP lenktynėse.
Čia dėl asmeninio trofėjaus kovojo AEK krepšininkai Frankas Bartley ir RaiQuanas Gray‘us bei Badalonos „Joventut“ žvaigždė Ricky Rubio, o visus laurus susižėrė F. Bartley.
„Ryto“ organizacija po apdovanojimų pašaipiai sutiko tokius rezultatus, o G. Žibėnas Lietuvos žurnalistams pareiškė: „Mums nieko naujo, „Rytas“ vėl nuvertintas“.
Galvojau, kad papildomos motyvacijos prieš finalą neįmanoma įgauti. Labai klydau. Po ceremonijos sutikus „Ryto“ krepšininkus iškart pasijautė finalo atmosfera ir tapo aišku, jog vilniečiai sieks daryti tai, kas jiems sekasi geriausiai – tildyti jais netikinčius žmones.
Visgi, jau penktadienio vakare vykusiame G. Žibėno pokalbyje su žurnalistais treneris buvo nusiraminęs, atidavė laurus savo būsimam varžovui, bet neslėpė, jog asmeninio įvertinimo norėjo.
„Ne man čia spręsti. AEK treneris turėjo geriausią rezultatą iš visų komandų. Bet pagrindinis trofėjus yra rytoj, dėl jo čia ir susirinkome. Nežinau, ar verta šnekėti apie trenerio apdovanojimą. Aišku, būtų smagu jį turėti.
Treneris laimi – vertinamas vienaip, pralaimi – kur kas kitaip kažkodėl. Aš su tuo visiškai nesutinku. Patikėkite, treneriai daro lygiai tą patį darbą, ar jie laimi, ar pralaimi. Kitą dieną jie atsikelia, turi tą pačią rutiną“, – teigė treneris.
Visgi „Ryto“ strategas pareiškė, jog žinodamas J. Hardingo charakterį mano, kad gynėjas tokį savo neįvertinimą sugebės paversti papildoma motyvacija.
„Startiniame penkete jis nusipelnė vietos be abejonės, o ar nusipelnė trejetuko? Manau, jog ryt jis turės papildomos motyvacijos įrodyti finale“, – užtikrintai kalbėjo G. Žibėnas.
Dėl J. Hardingo nepatekimo tarp MVP kandidatų itin nusistebėjo ir Ignas Sargiūnas.
„Ne man spręsti. Labai smagu, kad buvo nominuotas. Gaila, kad Jerricko Hardingo nebuvo tarp MVP nominantų. Čia buvo toks įdomus... Bet šitie apdovanojimai yra toks subjektyvus dalykas. Neverta spręsti, kas turėjo ir kas neturėjo būti. Smagu, jog G. Žibėnas gavo pripažinimą“, – kalbėjo I. Sargiūnas.
Tuo tarpu pats J. Hardingas savo rezultato nesureikšmino, bet dėl trenerio buvo piktas.
„Jis buvo apvogtas. Treneris Giedrius yra puikus strategas, jis nusipelnė tapti geriausiu metų treneriu. Mums tai tikrai bus papildoma motyvacija finale“, – Lrytas portalui teigė J. Hardingas.
Tuo tarpu Martynas Echodas negalėjo patikėti rezultatais tiek geriausio trenerio, tiek MVP rinkimuose.
„Manau, kad tikrai buvo nusipelnęs. Jeigu rinko po „Top 16“ etapo, tuomet galima duoti argumentų D. Šakotai, bet jeigu rinkimas buvo prieš finalus – tuomet keista. Labai keista ir dėl J. Hardingo“, – negalėdamas patikėti kalbėjo aukštaūgis.
Tuo tarpu G. Žibėno asistentas Gustas Maskoliūnas susilaikė nuo komentarų dėl rezultato trenerio rinkimuose, bet dėl MVP rinkimų netylėjo.
„Čia jau nusprendė lyga, kiti treneriai. Bet, aš manau, buvo geresnis žaidėjas“, – trumpai pareiškė G. Žibėno asistentas.
G. Maskoliūno nuomone, visi „Ryto“ krepšininkai sugebės šiuos apdovanojimų rezultatus priimti asmeniškai ir svarbiausius apdovanojimus susirinks aikštelėje.
„Manyčiau, kad tai suteikia papildomos motyvacijos visiems žaidėjams. Mūsų komandoje J. Hardingas buvo arčiausiai to MVP statuso, Ignas Sargiūnas irgi netoli. Bet manau, jog komanda bendrai tai priima kaip motyvaciją matydami, kiek statulėlių susirinko AEK ir kiek mes“, – Lrytas portalui kalbėjo G. Maskoliūnas.
