Prieš finalą „Ryto“ fanai pradėjo eiseną su žinute „Žalgiriui“ Specialiai Lrytas, Badalona

2026 m. gegužės 9 d. 19:36
Dar likus 2 valandoms iki FIBA Čempionų lygos finalo Vilniaus „Ryto“ sirgaliai Badalonoje pliaupiant lietui išskubėjo į dar vieną eiseną, kuri prasidėjo nuo žinutės Kauno „Žalgiriui“.
„Rytas“ 21 valandą Lietuvos laiku stos į kovą prieš Atėnų AEK dėl Čempionų lygos trofėjaus.
Prieš rungtynes aktyviausi komandos sirgaliai „B tribūna“ tradiciškai suorganizavo eiseną iki arenos.
Prieš prasidedant eisenai „B tribūnos“ lyderis pasiūlė parodyti, kas yra vienintelė Lietuvos komanda, o sirgaliai vieningai užtraukė Kauno „Žalgirį“ įžeidžiančią skanduotę „žalia ku**a“.
Tokiu būdu „Ryto“ sirgaliai sureagavo į Šarūno Jasikevičiaus žodžius po Eurolygos ketvirtfinalio rungtynių, kuomet Stambulo „Fenerbahce“ pareiškė, jog Lietuvoje yra tik viena komanda, leisdamas suprasti, jog „Ryto“ žygio Čempionų lygoje neseka.
