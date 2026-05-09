„Rytas“ 21 valandą Lietuvos laiku stos į kovą prieš Atėnų AEK dėl Čempionų lygos trofėjaus.
Prieš rungtynes aktyviausi komandos sirgaliai „B tribūna“ tradiciškai suorganizavo eiseną iki arenos.
Prieš prasidedant eisenai „B tribūnos“ lyderis pasiūlė parodyti, kas yra vienintelė Lietuvos komanda, o sirgaliai vieningai užtraukė Kauno „Žalgirį“ įžeidžiančią skanduotę „žalia ku**a“.
Tokiu būdu „Ryto“ sirgaliai sureagavo į Šarūno Jasikevičiaus žodžius po Eurolygos ketvirtfinalio rungtynių, kuomet Stambulo „Fenerbahce“ pareiškė, jog Lietuvoje yra tik viena komanda, leisdamas suprasti, jog „Ryto“ žygio Čempionų lygoje neseka.
