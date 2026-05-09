Varžovus tritaškiais skandinęs S. Lukošius – įspūdingo finalo ketverto MVP

Tik šį sezoną prie komandos prisijungęs ir vos pirmąjį profesionalo sezoną Europoje žaidžiantis S. Lukošius parodė šaltakraujiškumą, kai jo komandos draugams to labiausiai reikėjo.
Netikėtu puolimo varikliu lemiamais momentais tapęs vos šį sezoną prie komandos prisijungęs puolėjas pataikė net 7 tritaškius iš 10 bandymų, praktiškai visus jų – įspūdingai svarbiais momentais.
Iš viso jis pelnė 23 taškus ir surinko 23 naudingumo balus.
S. Lukošius ketvirtajame kėlinyje ir pratęsime pataikė visus 6 savo mestus tritaškius ir padėti nukalti net 17 metų lauktą pergalę.
„Negaliu žodžiais apsakyti, kas čia nutiko. Krepšinio magija“, – po finalinio švilpuko kalbėjo didvyriu tapęs S. Lukošius.