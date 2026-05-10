A. Tapinas be užuolankų rėžė Šarui: „Kam vargintis, kai gali pamarozinti“

Šis po penktadienio vakarą pasiektos pergalės Eurolygos ketvirtifinalio serijoje su Kauno „Žalgiriu“ Stambulo „Fenerbahce“ treniruojantis Šaras buvo paklaustas, ar seka „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygoje.
Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis, omenyje turėdamas „Žalgirį“.
Į tai apeliuodami po rungtynių Šarui Badalonos arenoje skanduotę skyrę „Ryto“ fanai. Į tai sveikindamas „Rytą“ apeliavo Andrius Tapinas.
„Blogiausias metas buvo pasakyti, kad Lietuvoje yra tik viena komanda. Neįtikėtina, tiesiog neįtikėtina. Nesu matęs tokio mačo, tokios pergalės! Vilnius!!!“, – džiūgavo nuo žiemos Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo prezidento pareigas einantis A. Tapinas.
Sekmadienį 49-erių A. Tapinas Šaro tema paskelbė ir atskirą įrašą.
„Tai kiek tų komandų yra? Atsakymas nesudėtingas - Lietuvoje daug, o didžiajai daliai sporto sirgalių (išskyrus Oleką ir Zuoką) - yra tik viena JŲ.
Krepšinyje savo komandos neturiu, mano komanda yra kitoje sporto šakoje, bet tai netrukdo pasidžiaugti gimtojo miesto krepšinio klubo iškovotu titulu Europoje, – rašė A. Tapinas. – Šiaip visiems būtų gerai pasidžiaugti, nes krepšinyje tie europiniai titulai nedažni, o futbole kol kas…
O dėl Jasikevičiaus. Juk gavęs žurnalisto klausimą jis galėjo atsakyti - „Sveikinu Rytą patekus į finalą, noriu, kad lietuviai laimėtų kuo daugiau titulų, bet, aišku, Lietuvoje man pačiam yra tik viena komanda”. Ir viskas būtų gerai.
Bet kam vargintis, kai gali tiesiog pamarozinti ir daug kas žavėsis, kaip žavisi, kai jis įžeidinėja žurnalistus ar staugia ant žaidėjų, nes čia juk Jasikevičius, jis „tiesą rėžia ir visiems jų vietą parodo“, – rėžė visuomenininkas.
