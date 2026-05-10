Čempionų lygos taurę iškovojęs G. Masiulis atkartojo legendinę tėčio nuotrauką

Kai „Žalgiris“ 1999-aisiais iškovojo Eurolygos taurę, vienas pagrindinių komandos žaidėjų T. Masiulis tąkart rūbinėje nusifotografavo nuogas, savo intymias vietas prisidengdamas tik nugalėtojų taure.
Tą patį jį padarė ir po 26 metų, kai būdamas trenerio asistentu iškovojo Eurolygos titulą.
Nors po rungtynių kalbintas FIBA Čempionų lygos finalo ketverto MVP tapęs Simonas Lukošius teigė nežinąs, ar jo komandos draugas G. Masiulis ryšis tam pačiam veiksmui, tai visgi įvyko.
8 taškais prie istorinės pergalės finale prieš Atėnų AEK prisidėjęs G. Masiulis atkartojo savo tėčio nuotrauką.
Savo sūnų viešai po pergalės pasveikino ir pats Tomas Masiulis.
„Rytas“ į Vilnių grįžta sekmadienį vakare.
