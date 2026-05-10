„Rytas“ finale panaikino 20 taškų atsilikimą ir po pratęsimo 92:86 nugalėjo Atėnų AEK komandą.
„Ryto“ krepšininkai nuo pirmųjų minučių strigo geležinėje AEK gynyboje. Vilniečiai sunkiai kūrėsi progas tiek atakuodami individualiai, tiek pozicinėse atakose.
Reikalus dar labiau blogino tai, jog sunkiai susikurtų progų nepavykdavo paversti taškais. Pirmoje rungtynių pusėje Giedriaus Žibėno auklėtiniai sugebėjo pataikyti vos 2 tolimus metimus iš 17 bandymų.
Susiję straipsniai
Po dviejų kėlinių 25:42 atsilikinėję „Ryto“ krepšininkai bandė organizuoti sugrįžimą iškart po pertraukos, bet vilniečių pastangos greitai buvo nugesintos ir lemiamą ketvirtį AEK pasitiko su 18 taškų persvara – 63:45.
Nepaisant rezultato, „Ryto“ sirgaliai ir toliau kūrė vakarėlį, o G. Žibėno auklėtiniai pagaliau pradėjo pataikyti iš tolimos distancijos ir likus žaisti 5 minutes komandas teskyrė 8 taškai (67:75).
Tikėjimą įgavę „Ryto“ sirgaliai galutinai perrėkė AEK fanus, o vilniečiai toliau sėkmingai naikino atsilikimą ir galiausiai Simono Lukošiaus tritaškis likus žaisti 19 sekundžių išlygino rezultatą (80:80) – kova persikėlė į pratęsimą.
Papildomo kėlinio metu G. Žibėno auklėtiniai dominavo nuo pirmųjų akimirkų ir „Rytas“ šventė istorinę pergalę.
Kaip toks sugrįžimas buvo įmanomas, nežino net pats „Ryto“ vyriausiasis treneris.
„Neturiu atsakymo ir nežinau, kada turėsiu jį. Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai baigėsi taip, kaip baigėsi. Ar įsižnybti, ar dar kažką padaryti. Panašu, kad tai yra realybė, tas medalis kaba, „Ryto“ vardas vėl skamba Europoje pačiu garsiausiu būdu po 17 metų pertraukos.
Žiauriai smagu prie tos istorijos prisiliesti. Visų žaidėjų, kurie šį sezoną žaidė „Ryte“, pavardės bus įrašytos auksinėmis raidėmis ir tikrai nuguls istorijoje. Labai didžiuojuosi žaidėjais – su tokia patirtimi iš pirmo karto, tokiame finaliniame ketverte.
Iš pradžių kažkiek atrodė, kad esame išsigandę, bet šiandien viso sezono paveikslas buvo aikštelėje. Kuomet kažkuriems lyderiams nesiseka, kažkas perima tą estafetę.
Labai svarbus dalykas viso sezono metu – kai mums sunku, mes nerodėme panikos. Treneriai, komanda pasidarėme grotas, kažkokį savo kambariuką, į kurį neleidome įeiti tiems, kas panikuoja. Tas paveikslas buvo matomas pačioje geriausioje scenoje“, – kalbėjo G. Žibėnas.
S. Lukošius ne tik fantastiškai išplėšė pratęsimą. Netikėtu puolimo varikliu lemiamais momentais tapęs vos šį sezoną prie komandos prisijungęs puolėjas pataikė net 7 tritaškius iš 10 bandymų, praktiškai visus jų – įspūdingai svarbiais momentais.
Iš viso jis pelnė 23 taškus ir surinko 23 naudingumo balus ir tai jam leido tapti finalo ketverto MVP.
Ir 23-ejų krepšininkui tai yra pirmasis sezonas „Ryte“. Po NCAA sugrįžęs krepšininkas Vilniaus klube šiemet turėjo užimti menką vaidmenį, būdamas Gyčio Radzevičiaus dubleriu. Bet nieko nebijantis S. Lukošius rodo, kad jis gali būti tas pagrindinis žaidėjas. Ką tai sako apie krepšininką?
„Va tai sako, – pagūžčiojęs pečiais kalbėjo G. Žibėnas. – Pusfinalyje jis buvo išimtas, mes jo nesuradome, gal dėl gynybos. Šiandien jis pajautė metimą, žaidėjai pradėjo patys jo ieškoti. Ekstra derinių nedarėme, apart paskutinio, ką ryte pasidarėme specialiai situacijai [išsimetant] iš [už] šoninės linijos.
Neturiu žodžių. Šiemet mes tokia komanda, kur tikėkis netikėto iš to žaidėjo, kuris gal kartais šone būna. Simui tai tokios jau antros ar trečios rungtynės – Le Manas, „Galatasaray“, šiandien. Bet nenoriu aš apie vieną žaidėją kalbėti. Tai – visos komandos nuopelnas.“
G. Žibėnas iškovojo jau trečią titulą su Vilniaus „Rytu“. Anksčiau strategas su sostinės klubu 2022 ir 2024 metais iškovojo LKL trofėjus.
Treneris leido suprasti, kad tai yra svarbiausias jo karjeros titulas.
„Niekas jo jau neatims – tas smagiausia yra, – paklaustas, kaip skamba frazė, kad tai – jau trečiasis jo titulas su „Rytu“, atsakė G. Žibėnas. – Nėra net ką lygintis su LKL titulu. Visi titulai yra brangūs ir žiauriai įsimintini. Bet tai, ką padarėme Europoje... Kai pagalvoji, kokias komandas palikom už nugaros... Nu jo, tas šiurpas eina. Reikės laiko suvirškinti tai, kas atsitiko“, – teigė G. Žibėnas.
Bus pildoma...
Giedrius ŽibėnasAtėnų AEKVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių