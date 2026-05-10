Išskirtiniame vaizdo įraše – „Ryto“ žaidėjų emocijos: keiksmai, ašaros ir džiaugsmas

Vienu metu sostinės ekipa atsilikinėjo net 20 taškų skirtumu (35:55), o po trijų kėlinių turėjo 18 taškų deficitą (45:63).
Visgi įspūdingas ketvirtas kėlinys viską pakeitė. Jerricko Hardingo ir Simono Lukošiaus vedamas „Rytas“ ne tik iškovojo pratęsimą, tačiau galiausiai – ir pergalę.
„Ryto“ komanda sekmadienį išleido vaizdo įrašą, kuriame iš arti parodytos nesuvaidintos žaidėjų emocijos tapus FIBA Čempionų lygos nugalėtojais.
Iš pradžių visi žaidėjai subėgo į vieną vietą, o vėliau džiaugėsi tiek tarpusavyje, tiek ir su komandos bei trenerių štabo atstovais.
Vienu momentu į antrąjį simbolinį lygos žaidėjų penketą penktadienį išrinktas Artūras Gudaitis, kuris sezono metu kovėsi su ne viena trauma, apsikabino fizinio parengimo trenerį Tadą Jackūną ir su ašaromis akyse tarė: „Ačiū tau už viską, ačiū tau.“
Skambėjo keiksmažodžiai, žvilgėjo ašaros.
Viską vainikavo žaidėjų skanduotė kartu su fanais Badalonos arenoje. Stambiu planu – džiaugsmo ašarose patvinęs Martynas Paliukėnas.
Šventimo vaizdo įrašas: