Istorinė „Ryto" pergalė klubui atneš ir didžiulę premiją

2026 m. gegužės 10 d. 09:22
Šeštadienio vakarą Vilniaus „Rytas“ padarė tai, kas, atrodė, buvo neįmanoma ir per kėlinį panaikinę 20 taškų deficitą išplėšė pratęsimą, o jame dominavę 92:86 palaužė Atėnų AEK ir tapo FIBA Čempionų lygos nugalėtojais. Toks pasiekimas sostinės komandai bus naudingas ir finansiškai.
Jau patekę į finalo ketvertą Badalonoje „Ryto“ krepšininkai buvo užsitikrinę bent 90 tūkst. eurų premiją:
  • 40 tūkst. eurų bus gauta tiesiog už dalyvavimą turnyre;
  • po 7,5 tūkst. eurų bus gauta už kiekvieną pergalę „Top 16“ etape – iš viso 30 tūkst. eurų;
  • po 10 tūkst. eurų bus gauta už kiekvieną pergalę ketvirtfinalyje – iš viso 20 tūkst. eurų.
Papildomai yra duodamos ir premijos už pasiektas vietas: trečią vietą užėmusi komanda gauna 100 tūkst. eurų, antrą – 300 tūkst. eurų, o pirmą – 600 tūkst. eurų.

Viską susumavus iš Atėnų AEK nugalėtojų titulą nugvelbęs „Ryto“ klubas savo sąskaitą galiausiai papildys 690 tūkst. eurų.
2025 m. lapkritį „Rytas“ skelbė, kad 2025-26 m. sezonui buvo planuojamas 6,83 mln. eurų biudžetas, todėl tokia premija reikš daugiau nei 10 procentų papildymą.
Tikėtina, kad bent dalis šios sumos bus skirta žaidėjų premijoms.
„Rytas“ į Vilnių grįžta sekmadienį vakare.
