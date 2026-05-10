Istorinė „Ryto“ pergalė klubui atneš ir didžiulę premiją

Jau patekę į finalo ketvertą Badalonoje „Ryto“ krepšininkai buvo užsitikrinę bent 90 tūkst. eurų premiją:
- 40 tūkst. eurų bus gauta tiesiog už dalyvavimą turnyre;
- po 7,5 tūkst. eurų bus gauta už kiekvieną pergalę „Top 16“ etape – iš viso 30 tūkst. eurų;
- po 10 tūkst. eurų bus gauta už kiekvieną pergalę ketvirtfinalyje – iš viso 20 tūkst. eurų.
Papildomai yra duodamos ir premijos už pasiektas vietas: trečią vietą užėmusi komanda gauna 100 tūkst. eurų, antrą – 300 tūkst. eurų, o pirmą – 600 tūkst. eurų.
Stebuklas Badalonoje: „Rytas“ panaikino 20 taškų deficitą
Viską susumavus iš Atėnų AEK nugalėtojų titulą nugvelbęs „Ryto“ klubas savo sąskaitą galiausiai papildys 690 tūkst. eurų.
2025 m. lapkritį „Rytas“ skelbė, kad 2025-26 m. sezonui buvo planuojamas 6,83 mln. eurų biudžetas, todėl tokia premija reikš daugiau nei 10 procentų papildymą.
Susiję straipsniai
Tikėtina, kad bent dalis šios sumos bus skirta žaidėjų premijoms.
„Rytas“ į Vilnių grįžta sekmadienį vakare.