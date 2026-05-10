23-ejų vos antrąjį profesionalo sezoną ir pirmąjį po grįžimo iš JAV žaidžiantis lietuvis ketvirtajame kėlinyje pataikė visus penkis savo mestus tritaškius.
Vieną po kito tolimus šūvius dūręs S. Lukošius paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę išlygino rezultatą, o pratęsime pridėjo dar vieną tritaškį, galutinai pražudžiusį Atėnų AEK komandą.
23 taškai, 7 pataikyti tritaškiai iš 10-ies ir 23 naudingumo balai – už tokį pasirydomą S. Lukošiui buvo įteikta finalo ketverto MVP statulėlė.
Stebuklas Badalonoje: „Rytas“ panaikino 18 taškų deficitą
„Super jaučiuos. Sunku apibūdinti. Jo... Ypatingas jausmas. Labai, labai džiaugiuos, labai didžiuojuosi komanda. Nežinau, ką daugiau pasakyt“, – emocijas gaudė ir žodžius rinko netikėtai rungtynių herojumi tapęs puolėjas.
Kas dėjosi jo galvoje, kai ketvirtojo kėlinio pabaigoje atsiliekant trimis taškais derinys buvo skirtas būtent jam ir kai paleido lemiamą metimą?
Susiję straipsniai
„Kad reikia apsigint, kad pratęsimas būtų, – juokėsi Simas. – Bet ne, gerai jautėsi metimas, vis tiek jau buvau per tą kėlinį įmetęs keturis, man atrodo.
Gerai derinys pavyko, tereikėjo tiktai pagąsdinti, J. Nunnally prašoko ir visai neblogą metimą išsimečiau. Ir jo, labai džiugu, kad jis įkrito.“
„Nesakyčiau, kad nustebau. Kaip visas kėlinys ėjo, galvojau, kad būsiu vienas iš variantų tikrai, nes reikėjo tritaškio. Taip gavosi, kad atėjo man kamuolys.“
Sezono metu S. Lukošius pastovaus žaidimo nedemonstravo: kartais surengdavo geresnį pasirodymą, bet FIBA Čempionų lygoje dažniau išvysdavome banguojantį jo žaidimą.
Viskas pasikeitė tuomet, kai komandai to labiausiai reikėjo: rungtynėse Le Mano „Sarthe Basket“ S. Lukošius smeigė 6 tritaškius ir surinko 18 taškų, o išretintos sudėties žaidžiant lemiamas rungtynes Turkijoje su Stambulo „Galatasaray“ pasižymėjo 22 taškais ir 27 naudingumo balais.
Ketvirtfinalio serijoje S. Lukošius buvo tylus, bet per dvejas rungtynes surinktas 26 žaidimo minutes pelnė vos 3 taškus. Pusfinalyje jis nepelnė nė taško.
Tuomet atėjo finalas ir nutiko tai, kas nutiko. Ar būtų prieš sezoną galėjęs patikėti, kad viskas baigsis būtent tokia nata?
„Šiaip sakyčiau, kad galėjau patikėti, nes manau, kad tokie dalykai neatsitinka, jeigu netiki, – savo atsakymu žurnalistus kiek nustebino žaidėjas. – Net jeigu atrodo biškį keistai, jeigu niekas kitas netiki, pats turi tikėti savim. Džiaugiuosi, kad viskas išsipildė.“
S. Lukošiaus kontraktas galioja iki šio sezono pabaigos, tačiau jame yra numatyta galimybė bendradarbiavimą pratęsti dar sezonui.
Pats krepšininkas sako, kad apie tai visiškai nemąsto.
„Nėra derybų, nėra net jokių galvojimų apie tai – tam laikas yra, kai sezonas baigiasi, ir aš nelabai lendu į tuos dalykus“, – trumpai ir aiškiai pareiškė mačo herojus.
Pasiekus pergalę „Ryto“ legionierius Speedy Smithas giedojo ditirambus komandos vyr. treneriui Giedriui Žibėnui ir teigė, kad už tokį trenerį žaisti yra nuostabu.
Treneriui duoklę atidavė ir finalo ketverto MVP tapęs S. Lukošius.
„Visą laiką tikėjo manim ir vis tiek niekada nebuvo taip, kad aš iškrentu iš rotacijos – visą laiką gaunu savo tas minutes. Buvo pilna progų iššauti ir džiaugiuosi, kad šiandien pasinaudojau ja“, – trumpai tarė puolėjas.
Prieš rungtynes buvo kalbėta, kad „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas turėjo būti svarstomas tarp kandidatų į viso turnyro MVP titulą, tačiau jo nominantų trejete nebuvo.
MVP buvo pripažintas AEK lyderis Frankas Bartley, o didžiąją finalo dalį J. Hardingas atrodė lyg nesavas.
Visgi po trijų kėlinių vos tašką savo sąskaitoje turėjęs gynėjas užsikūrė ketvirtajame kėlinyje ir per jį surinko net 15 taškų. Nuostabus J. Hardingas buvo ir pusfinalyje, kurio metu surinko 29 taškus ir vedė komandą į priekį, tačiau finalo ketverto MVP tapo S. Lukošius.
„Ne, nebuvo, – paklaustas, ar nesulaukė kokios nors replikos iš amerikiečio, atsakė S. Lukošius. – Ir, aišku, nenustebau, kad nebuvo – jis yra superinis komandos draugas.
Aš jam pasakiau, kad jis nusipelnė MVP statulėlės. Manau, jam šiek tiek skaudu dėl tos vakarykštės, bet jis gavo žymiai didesnę taurę šiandien.“