Vienas pergalės kalvių buvo žaidimą organizavęs Speedy Smithas, buvęs netoli trigubo dublio.
33-ejų amerikietis surinko 11 taškų (2/9 trit., 3/3 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 21 naudingumo balą.
Pagal pastarąjį rodiklį S. Smithą lenkė tik finalo ketverto MVP pripažintas Simonas Lukošius.
Kaip visgi pavyko taip perlaužti rungtynes, kai iki tol „Ryto“ puolimas buvo iš esmės bedantis?
„Prieš ketvirtą kėlinį pasakiau vyrams: „myliu jus, man yra gera su jumis žaisti, tikiu jumis, mes galim“. Tiesiog išėjome ir žaidėme laisvai.
Buvome pernelyg įsitempę, neatsidurdavome tose vietose, kuriose norėjome. Ketvirtajame kėlinyje tiesiog žaidėme „Ryto“ krepšinį – tai, ko laukėme visus keturis kėlinius“, – su plačia šypsena kalbėjo gynėjas.
Vos tik pradėjus kalbėti su Lietuvos žiniasklaida S. Smithas pradėjo nesustodamas kalbėti pagyras „Ryto“ treneriui Giedriui Žibėnui.
„Jei atvirai, jaučiu, kad treneris mus paruošė viskam. Kai susirenki pasitarti, jis išdėlioja visas detales, mes jų laikėmės ir tai padarėm nuostabiai. Už jį žaisti yra nuostabu. Jei atvirai, manau, kad jis turėjo tapti metų treneriu.
Mūsų sudėtis keitėsi gal 5-6 kartus ir jis kiekvieną kartą mus paruošė rungtynės. „Rytas“ šiandien sukūrė istoriją. Esu dėkingas, kad galiu kelti trofėjų kartu su juo“, – G. Žibėnui komplimentus dalino gynėjas.
Kai S. Smithas pirmą kartą žaidė Vilniaus „Ryte“, tuomet po 12 metų pertraukos buvo laimėtas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) titulas. Šiemet, kai S. Smithas antrą kartą žaidžia Lietuvos sostinėje, po 17 metų pertraukos komanda iškovojo tarptautinį trofėjų.
Gal visgi būtent jis yra tokios sėkmės garantas? S. Smithas sau nuopelnų prisiimti nenorėjo.
„Ei ei ei ei ei ei... Treneris laimi šiuos titulus. Taip yra. Treneris, organizacija, fanai – jie su mumis išliko visą vakarą. Ar mes atsilikinėjom 5 taškais, ar 20 taškų, ar pirmavom vienu – viską puikiai girdi.
Arenoje buvo beprotiškai garsu! Nelabai girdėjau visko, nes buvau tiek įsitraukęs į rungtynes, bet kai jau pirmavom 8 taškais po to tritaškio iš kampo (turi omenyje Simono Lukošiaus pataikytą metimą pratęsime – red.), aš juos išgirdau: „blemba, čia yra beprotiška“.“
„Negaliu lyginti komandų. Galiu tik pasakyti, kad treneris yra neįtikėtinas. Tai, ką jis duoda komandai, jo požiūris, jo struktūra padaro „Rytą“ nuostabia komanda, – apie G. Žibėną toliau kalbėjo krepšininkas. Tik šiemet perlipome tą barjerą, tačiau būnant rūbinėje su treneriu visada pasitiki savimi ir komanda.
Šiandien buvo tobulas to pavyzdys: jis išlaikė mūsų pasitikėjimą, išlaikė mus kaip komandą. Tiesiog sako vieną kartą: „prametėm metimų, nepasiėmėm kamuolių, bet viskas pasikeis, būkit pasiruošę“.“
Paklaustas, ką šis momentas reiškia jam asmeniškai, žaidėjas atsakė atvirai – viskas iki tol atrodė būsią visai kitaip.
„Jei atvirai, negali to paaiškinti. Nuolat kalbi, kad labai šito nori. Kaip sakiau savo tėčiau, lauki galimybės verkti iš laimės, o dabar verkti nebenoriu. Nebenoriu, kad kas mane verkiantį matytų.
Noriu padėkoti žaidėjams ir treneriui, kuris mane čia pakvietė. Esu labai laimingas galėdamas būti vienu jo žaidėjų. Visi – fanai, organizacija... Esu labai laimingas būdamas „Ryto“ dalimi.“
S. Smithas jau antrą kartą savo karjeroje Vilniuje švęs klubui ypatingą reikšmę turintį titulą. Jis – vienas iš nedaugelio „Ryto“ krepšininkų, turinčių tokios patirties.
Paklaustas duoti patarimų komandos naujokams, Speedy su plačia šypsena netrukus pradėjo kalbėti.
„Gerkit daug elektrolitų – tą turi daryt. Turi gerti daug elektrolitų, – juokėsi gynėjas. – Daug vandens. Tiek ir tegaliu pasakyt.“
Rungtynių herojumi tapo 6 tritaškius iš 6 bandymų per ketvirtąjį kėlinį ir pratęsimą pataikęs Simonas Lukošius, galiausiai atsiėmęs ir finalo ketvertą MVP titulą.
Apie jį – tik geriausi S. Smitho žodžiai.
„Neįtikėtina. Žvelgi į Simą – jis turėjo savo pakilimų ir nuosmukių, bet jis visą laiką buvo ramus ir pasiruošęs. Kai jis gavo kamuolį, jis buvo pasiruošęs, aštrus. Kad ir kur jis buvo aikštelėje, jis nenuleido galvos.
Kai pamatė, kad keletas įkrito, jis pasikūrė. Ir, aišku, jis yra neįtikėtinas metikas. Jis visada buvo tokiems momentams pasiruošęs, jis tokius metimus sumesdavo, tik dabar jie buvo didžiausioje scenoje.“