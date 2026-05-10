Lyderių neregistravęs „Žalgiris“ namie sutriuškino „Lietkabelį“

Nepaisant to, žalgiriečiai daugiau nei užtikrintai 87:70 (17:15, 26:19, 24:11, 20:25) įveikė Panevėžio „Lietkabelį“.
Pirmojoje rungtynių pusėje Nenado Čanako auklėtiniai priešinosi ir keletą kartų pirmavo, tačiau antrojo kėlinio antrojoje pusėje spurtavo 10:2 ir į ilgąją pertrauką žengė turėdami 9 taškų pranašumą (43:34).
Galingas trečiasis kėlinys atsakė į visus dėl rungtynių nugalėtojo galėjusius kilti klausimus, o po Manto Rubštavičiaus tritaškio paskutinėmis ketvirčio sekundėmis „Žalgiris“ pirmavo jau net 22 taškų persvara (67:45). Ketvirtasis kėlinys buvo tik formalumas.
Rungtynėms „Žalgiris“ neregistravo net 4 žaidėjų: Sylvaino Francisco, Nigelio Williamso-Gosso, Moseso Wrighto ir Ąžuolo Tubelio.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 20 taškų pelnęs Dustinas Sleva (4/6 dvit., 4/6 trit.), taip pat atkovojęs ir 6 kamuolius bei surinkęs 24 naudingumo balus. M. Rubštavičius pridėjo 14 taškų, Deividas Sirvydis – 12.
Panevėžio ekipoje Kristianas Kullamae surinko 13 taškų, 12 taškų – Warreno Washingtono sąskaitoje, po 11 pridėjo Paulius Danusevičius ir Justas Furmanavičius.
28 pergales ir 1 pralaimėjimą turintis „Žalgiris“ jau seniai yra užsitikrinęs pirmąją vietą reguliariajame LKL sezone. 15 pergalių ir 16 pralaimėjimų turintis „Lietkabelis“ likus žaisti vienerias rungtynes yra penktas.