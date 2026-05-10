SportasKrepšinis

Lyderių neregistravęs „Žalgiris“ namie sutriuškino „Lietkabelį“

2026 m. gegužės 10 d. 18:58
Lrytas.lt
Praėjus vos porai dienų po penktadienį patirtos nesėkmės Eurolygos ketvirtfinalyje prieš Stambulo „Fenerbahce“, Kauno „Žalgiris“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) išnaudojo šansą pataupyti lyderius.
Daugiau nuotraukų (15)
Nepaisant to, žalgiriečiai daugiau nei užtikrintai 87:70 (17:15, 26:19, 24:11, 20:25) įveikė Panevėžio „Lietkabelį“.
Pirmojoje rungtynių pusėje Nenado Čanako auklėtiniai priešinosi ir keletą kartų pirmavo, tačiau antrojo kėlinio antrojoje pusėje spurtavo 10:2 ir į ilgąją pertrauką žengė turėdami 9 taškų pranašumą (43:34).
Galingas trečiasis kėlinys atsakė į visus dėl rungtynių nugalėtojo galėjusius kilti klausimus, o po Manto Rubštavičiaus tritaškio paskutinėmis ketvirčio sekundėmis „Žalgiris“ pirmavo jau net 22 taškų persvara (67:45). Ketvirtasis kėlinys buvo tik formalumas.
Susiję straipsniai
Oficialu: „Žalgiris“ pratęsė sutartį su legionieriumi

Oficialu: „Žalgiris“ pratęsė sutartį su legionieriumi

Emocingas Šarūno Jasikevičiaus apsikabinimas su mama ištirpdė internautų širdis

Emocingas Šarūno Jasikevičiaus apsikabinimas su mama ištirpdė internautų širdis

Iš Š. Jasikevičiaus pasijuokę „Ryto“ sirgaliai kvestionavo trenerio vertybes

Iš Š. Jasikevičiaus pasijuokę „Ryto“ sirgaliai kvestionavo trenerio vertybes

Rungtynėms „Žalgiris“ neregistravo net 4 žaidėjų: Sylvaino Francisco, Nigelio Williamso-Gosso, Moseso Wrighto ir Ąžuolo Tubelio.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 20 taškų pelnęs Dustinas Sleva (4/6 dvit., 4/6 trit.), taip pat atkovojęs ir 6 kamuolius bei surinkęs 24 naudingumo balus. M. Rubštavičius pridėjo 14 taškų, Deividas Sirvydis – 12.
Panevėžio ekipoje Kristianas Kullamae surinko 13 taškų, 12 taškų – Warreno Washingtono sąskaitoje, po 11 pridėjo Paulius Danusevičius ir Justas Furmanavičius.
28 pergales ir 1 pralaimėjimą turintis „Žalgiris“ jau seniai yra užsitikrinęs pirmąją vietą reguliariajame LKL sezone. 15 pergalių ir 16 pralaimėjimų turintis „Lietkabelis“ likus žaisti vienerias rungtynes yra penktas.
Kauno ŽalgirisPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.