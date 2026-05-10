Neįtikėtinai titulą laimėjusiam „Rytui“ skriejo žymių žmonių sveikinimai: juose – ir kirčiai Šarui

Vienu metu vilniečiai atsiliko net 20 taškų skirtumu (35:55), o likus žaisti 10 minučių turėjo 18 taškų deficitą (45:63). Vis dėlto neįtikėtinas ketvirtas kėlinys lėmė tai, kad „Rytas“ ir Atėnų AEK keliavo į pratęsimą, o jame jau dominavo Lietuvos sostinės ekipa.
Iškart po finalinio švilpuko pasipylė sveikinimai ir pagyros „Ryto“ komandai.
„Kalėdos būna ir gegužę. Pralaimėtos rungtynės, bet gladiatoriai su širdimi lupasi iki galo. Iš -18 į +6. Lukošiaus ranka siuntė tritaškį po tritaškio ir „Rytas“ – čempionai. Nerealus ketvirtas kėlinys ir pratęsimas. Šventė“, – reziumė rašė žurnalistas, politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
G. Žibėnas po istorinio titulo: „Nežinau, kaip tai pavyko“
„Kažkokia neįtikėtina ta Europos diena šiandien! Visus su pergale! Kosminis sugrįžimas!!! Užleiskit kelią visiems, juodai raudonai baltiems
Atėjo laikas mums būti pirmiems!!!“, – džiūgavo Demokartų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Europos Parlamente Virginijus Sinkevičius.
„Nieko protingo negalėčiau šįvakar parašyti“, – savo paties nuotrauką iš pergalingos Badalonos arenos pridėjęs rašė kaip didžiulis „Ryto“ fanas žinomas komikas Paulius Ambrazevičius.
Kartu su P. Ambrazevičiumi Ispanijoje buvo ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas su žmona. Šeštadienio vakarą jis netruko pasveikino savo vadovaujamo miesto ekipos.
„Užleiskit kelią visiems, juodai baltai raudoniems. Atėjo laikas mums būti pirmiems!!! ČEMPIONAI!!!
Ačiū „Rytui“ už nerealiausią kovą ir atstovėtą Vilniaus vardą Europoje. Ačiū fanams, perdažiusiems Badaloną raudonai. Ačiū visiems lietuviams, šiandien palaikiusiems savo Sostinę!“, – džiaugėsi Valdas Benkunskas.
Prie sveikinimų jungėsi ir kiti žinomi šalies asmenys.
„Kai pradėjau žiūrėti krepšinį ir jį pamėgau, buvo 2003-iųjų rugsėjis. Esu beveik tikras, kad, įskaitant visą dramaturgiją, čia įspūdingiausia, ką mačiau nuo to laiko.
Ir – pamatysit – po 20-ies metų bus krepšinį žaisiančių, jame dirbsiančių žmonių, kurie šitą momentą prisimins kaip tą, dėl kurio pamilo žaidimą“, – filosofiškai rašė buvęs Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovas spaudai, renginių vedėjas Ignas Grinevičius.
„Mano komanda VISADA! Ačiū už kovą ir stebuklą. The magic of basketball!
Sveikinimai visiems visada tikėjusiems! ČEMPIONAI“, – džiaugėsi buvusi Seimo narė ir Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.
Kiti žinomi asmenys pergalingu momentu pasinaudojo galimybe įkąsti legendiniam Lietuvos krepšininkui, dabar Stambulo „Fenerbahce“ treniruojančiam Šarūnui Jasikevičiui.
Šis po penktadienio vakarą pasiektos pergalės Eurolygos ketvirtifinalio serijoje su Kauno „Žalgiriu“ buvo paklaustas, ar seka „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygoje.
Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis, omenyje turėdamas „Žalgirį“.
„Blogiausias metas buvo pasakyti, kad Lietuvoje yra tik viena komanda. Neįtikėtina, tiesiog neįtikėtina. Nesu matęs tokio mačo, tokios pergalės! Vilnius!!!“, – džiūgavo visuomenės veikėjas ir nuo žiemos Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo prezidento pareigas einantis Andrius Tapinas.
Pats Š. Jasikevičius net dukart žaidė už tuometinį Vilniaus „Lietuvos rytą“ – šis klubas buvo ir jo pirmoji stotelė profesionalo karjeroje.
„Sorry, Šarūnai, bet Lietuvoje komanda – ne viena. Su pergale, vilniečiai! Neatsimenu, kada paskutinį kartą taip sirgau už „Rytą“. Kosmosinis finalas“, – rašė žinoma keliautojas ir prodiuseris Mantas Bertulis, kuris 2022-aisiais kandidatavo į Kauno miesto mero postą.
„Šiais metais Rytas - Čempionas! Ir jau visai nesvarbu, kaip baigsis LKL. Jasikevičius irgi klysta“, – savo „Facebook“ paskyroje pažymėjo buvęs Lietuvos Konstitucinio teismo pirmininkas, Europos parlamento narys Dainius Žalimas.
„Tai kažkas nerealaus! Su pergale visus „Ryto“ fanus!!! Lietuvoj – ne viena komanda! Lietuva, Rytas! Lukošius!“, – rašė žinomas krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis, apeliuodamas į jo paties transliacijos metu kadaise ištartą legendinę frazę „Žalgiris“! Lietuva! Grybauskaitė!“
Sekmadienį Andrius Tapinas Šaro tema paskelbė ir atskirą įrašą.
„Tai kiek tų komandų yra? Atsakymas nesudėtingas - Lietuvoje daug, o didžiajai daliai sporto sirgalių (išskyrus Oleką ir Zuoką) - yra tik viena JŲ.
Krepšinyje savo komandos neturiu, mano komanda yra kitoje sporto šakoje, bet tai netrukdo pasidžiaugti gimtojo miesto krepšinio klubo iškovotu titulu Europoje. Šiaip visiems būtų gerai pasidžiaugti, nes krepšinyje tie europiniai titulai nedažni, o futbole kol kas…
O dėl Jasikevičiaus. Juk gavęs žurnalisto klausimą jis galėjo atsakyti - „Sveikinu Rytą patekus į finalą, noriu, kad lietuviai laimėtų kuo daugiau titulų, bet, aišku, Lietuvoje man pačiam yra tik viena komanda”. Ir viskas būtų gerai.
Bet kam vargintis, kai gali tiesiog pamarozinti ir daug kas žavėsis, kaip žavisi, kai jis įžeidinėja žurnalistus ar staugia ant žaidėjų, nes čia juk Jasikevičius, jis „tiesą rėžia ir visiems jų vietą parodo“, – rėžė visuomenininkas.
