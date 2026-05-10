Oficialu: „Žalgiris“ pratęsė sutartį su legionieriumi

Oficialiai pranešta, kad Kauno ekipa pratęsė sutartį su vienu iš legionierių – Maodo Lo. Su 33-ejų metų pasaulio ir Europos čempionu atnaujinta sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos pagal „1+1“ formulę.
Vokietis į „Žalgirį“ atvyko prieš šį sezoną ir tapo vienu svarbiausių žaidėjų, rungtynes pradedančių nuo atsarginių suolelio. Vidutiniškai Eurolygoje jis šį sezoną renka po 7 taškus, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 7 naudingumo balus.
„Man čia viskas tinka – mano šeimai Kaunas labai patinka, esame puikiai įsikūrę. Tai taip pat yra puikus miestas turėti šeimą – patyrėme tai sezono metu, todėl norime čia likti. Aišku, krepšinio dalis, solidus mūsų sezonas ir tęstinumo, ambicijos jausmas šiame klube sužadina norą būti tokios organizacijos dalimi.
Savo Eurolygos karjeroje esu žaidęs daugybėje organizacijų ir turiu pasakyti, kad šio klubo vadovybė yra geriausia, kokią tik esu matęs. Visi čia dirbantys žmonės turi puikų požiūrį ir yra geri žmonės – manau, kad tai yra labai svarbus faktorius bei gerų rezultatų, komandos kultūros pamatas. Fanai ir atmosfera yra taip pat geriausia, kokią esu matęs savo karjeroje – palaima žaisti krepšinį tokioje minioje, aplinkoje ir kultūroje“, – „Žalgirio“ pranešime yra cituojamas M. Lo.
Balandžio mėnesį „Žalgiris“ pratęsė sutartį su puolėju Dustinu Sleva.
Tikėtina, kad komandą paliks Sylvainas Francisco ir Mosesas Wrightas, tuo tarpu dėl Ąžuolo Tubelio šiuo metu vyksta kova net tarp keletos Eurolygos komandų.
