Oro uoste – dar vieni apdovanojimai: medalis buvo įteiktas sostinėje paliktam „Ryto“ krepšininkui

Nors didžiąją sekmadienio dalį Vilnius buvo apgaubtas storais pilkais debesimis, vakare jie prasisklaidė, o virš Vilniaus oro uosto dangus nušvito raudonai.
Dar likus pusvalandžiui iki komandos sutikimo sklidinai Vilniaus oro uosto laukiamąją erdvė užtvindę „Ryto“ sirgaliai trauke pergalės dainas ir „siuntė linkėjimus“ Kauno „Žalgiriui“.
Kiek prieš 22 val. nusileido lėktuvas su naujai iškeptais FIBA Čempionų lygos nugalėtojais, pirmasis pro vartus žengė komandos kapitonas Artūras Gudaitis, kuris virš savo galvos iškėlė čempionų taurę.
Sirgaliai greitai apsupo savo dievukus, o netrukus juos pasveikino ir komandos sporto direktorius Artūras Jomantas.
Kartu su juo Vilniaus oro uosto komandos laukė ir sostinėje paliktas Vilniaus „Ryto“ krepšininkas Ignas Urbonas.
Nors žaidėjas ir nevyko su komanda į Badaloną ir nekovojo finalo ketverte, oro uoste jam buvo užkabintas FIBA Čempionų lygos nugalėtojo medalis.
I. Urbonas kartu su kitais „Ryto“ žaidėjais traukė pergalės dainas.
Paklausti, kaip šventė pergalę, krepšininkai juokavo apie limonado „Sprite“ atsigėrimą, o titulu pasidabinęs treneris Giedrius Žibėnas siuntė žinią skeptikams: „Mes „Rytas“ ir mums po**i“.
