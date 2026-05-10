Vilniaus „Rytas“ šeštadienį Badalonoje sukūrė krepšinio stebuklą. Visas rungtynes atsilikinėję vilniečiai, vienu metu turėję net 20 taškų deficitą, sugebėjo išsigelbėti ir po pratęsimo 92:86 įveikę Atėnų AEK ekipą iškovojo FIBA Čempionų lygos trofėjų.
Vilniečių kapitonas po istorinės pergalės sunkiai rado žodžius, kaip apibūdinti šį triumfą.
„Man dabar sunku šnekėt, iš tikrųjų, nes pats dabar gerai nesuprantu. Dabar į tuos epizodus, detales lįsti negalėčiau, nes žinau, kad stovėjom tas penketas ketvirtam kėliny, kuris buvo gynyboj ir nieko jiems neleido. Džiugu dėl to. Parodėm kažkokį tai charakterį, kuris atnešė mums pergalę.
Aš manau, kad pirmoj pusėj, pirmus tris kėlinius mse išėjom ir viskuo nusileidom: fiziškumu nusileidom, ypač reboundais (atkovotais kamuoliais – red.) – viskas buvo blogai. Taip apversti dalykus... Aišku, pagaliau pradėjo kristi ir metimai kažkiek, kurie nekrito, greitinom žaidimą – šitie yra aspektai, kurie dabar krenta į galvą. Kažkurie metimai, kurie nekrito pirmoj pusėj, ketvirtam kėliny sukrito“, – sakė A. Gudaitis.
Pratęsimo metu būtent A. Gudaitis kelias pirmas atakas užlaužė varžovų gynybą ir tiksliais metimais galutinai pražudė AEK ekipą.
Aukštaūgis finale pelnė 9 taškus (3/7 dvit., 3/4 baud.), sugriebė 5 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko 10 naudingumo balų.
Iki šiol „Ryto“ kapitonas su sostinės klubu buvo iškovojęs tik Karaliaus Mindaugo taurės trofėjų, tačiau visi kiti jo žygiai aukso neatnešė. Krepšininkas neslepia, jog šis triumfas atperka visas nesėkmes patirtas iki šiol.
„Viską atperka [šis titulas]. Buvo tie pasiūlymai visokie išvažiuoti. Ir kai ateina tos duobelės, aišku, kaip vyras, tu neturi tenai [apie tai daug] galvoti – priėmei, tai priėmei tą sprendimą, bet visokių minčių buvo.
Tokia pergalė, ypač už Vilnių, už šituos fanus... Neapsakomas džiaugsmas. Tai yra didesnė pergalė negu galėtų būti su bet kokiu kitu klubu. Aišku, turint omeny, kokiam mes lygy žaidžiam.
Mes esam čia, mes laimėjom, ką mes galėjom laimėt. Ir aš tai padariau su savo šalies komanda, su nuostabiais fanais. Tai yra bet kokiu atveju saldžiausias titulas karjeroje, kadangi bet kur, kur tu užsieny žaidi, vis tiek yra ne taip“, – šiek tiek graudindamasis kalbėjo A. Gudaitis.
Dar praėjusių metų lapkričio pabaigoje Graikijos žiniasklaida pradėjo trimituoti, jog A. Gudaitis sudarė sutartį Salonikų PAOK, kuris pasiūlė lietuviui kur kas pelningesnį kontraktą.
Bet kalbos virto niekuo. „Rytas“ vienu metu paskelbė, jog Gytis Radzevičius keliasi į Eurolygą – Vitorijos „Baskonia“ ekipą, tačiau taip pat džiaugsmingai pranešė apie pratęstą sutartį su A. Gudaičiu bei paskelbė jį naujuoju komandos kapitonu.
Čempionų lygos titulą iškovojęs lietuvis atskleidė, kodėl priėmė tokį sprendimą.
„Buvo kalbos, tiesiog kalbų lygyje buvo pasiūlymas, – atvirai pareiškė „Ryto“ kapitonas. – Aš pasakiau sau, kad aš lieku čia ir užsibaigiu sezoną čia, ir esu šitos komandos ašis. Aš čia radau kažkokį malonumą žaisti krepšinį. Kad ir kaip kartais atrodo tas krepšinis sunkus, su daug duobelių, su daug sunkumų, bet aš mėgavausi šita bendruomene, šita organizacija, šitais komandos draugais. Tai yra kažkas daugiau nei krepšinis – todėl ir vakar buvo tos emocijos, ir dabar jos kyla. Tiesiog taip.“
– Simono Lukošiaus septyni tritaškiai FIBA Čempionų lygos finale. Ką galima pasakyti apie šį vyrą?
– Pirmas sezonas Europoje, ar ne... Ir jis toks banguotas. Visada pas Giedrių [Žibėną] „Ryte“ nėra lengvi tie pirmi pirmi sezonai. Simas, sakykim taip, turi mentalinių kažkokių kažkur tai klaidų kartais. Bandom jas taisyti, bet šiaip yra žiauriai talentingas vyras. Manayu, aukštai jo lubos. Manau, kad jeigu jis liks čia, antras-trečias sezonai jam bus daug lengvesni ir jis tik kils į viršų, ir turės gerą tiltą išeit į aukštesnį lygį.
– Jerrickas Hardingas per 3 kėlinius pelnė tik 1 tašką, bet būtent jis ir užsikūrė 4 kėlinio pradžioje. Ar tai buvo atspindis, kad čia yra tikrasis MVP?
– Nežinau... Jį gerai uždarinėjo, labai jį atakavo – mūsų gynyboj buvo taikinys numeris vienas, kad išimtų iš rungtynių, tai automatiškai jam buvo sunkiau įeiti į tas rungtynes. Bet tu tokio žaidėjo neuždarysi 45 minutes. Automatiškai jis turės savo kažkokią atkarpą, kur patrauks komandą. Puiku, kad pavyko tam ketvirtam kėliny jam įsijungti.
– Rungtynėse turėjote 20 taškų deficitą. Kaip sunku buvo tuomet?
– Tiesiog tikėjom iki galo. Sakau – tas penketas, kuris buvo aikštelėj, ir suoliukas labai padėjo, kurie palaikė. Nu tikėjom. Tas skirtumas tirpo. Vėl pasikartosiu – tie metimai kažkur tai biškį geriau sukrito nei pirmoj pusėj. Žinai, šitame krepšiny 12 taškų po to kai lieka... Tai čia nieko nereiškia. Realiai tu gali juos atmesti labai greitai.
– Giedrius Žibėnas yra iškovojęs 2 LKL titulus, 2 kartus buvo labai arti ir dabar laimėjo Čempionų lygą su vidutinio biudžeto komanda. Ką tai sako ir kuo jis ypatingas?
– Aš jau daug apie Giedrių šnekėjau, nenoriu čia kartotis. Žmogus, „padaręs“ identitetą šitos komandos, jį atradęs, jį laikantis – tai yra vienas svarbiausių dalykų, manau, klubiniam krepšiny, kad komanda turėtų savo kažkokį identitetą ir savo braižą. Jisai tai padarė ir todėl ir yra rezultatai kažkokie.
– Komandos kapitonu esi mažiau nei pusę metų. Koks jausmas kelti trofėjų ir prisiliesti prie taurės?
– Nežinau, Margo (Margiris Normantas – red.) rašė „baltas pavydas“, kai patekom į finalą. Nežinau... Nu smagu. Kokios tai emocijos... Ką aš žinau. Dar tik suprasim po kažkiek laiko, kas čia atsitiko. Iš 20 taškų atsilikimo grįžti finale, kai atrodė, kad vilčių nelabai... Pavogėm tą trofėjų ir vežamės į Vilnių.
– Matome, kaip jautriniesi kalbėdamas apie fanus. Ką tau reiškė šios raudonos jūros palaikymas?
– Manau, kad aš nenoriu kartotis. Jums atrodo, kad kartais krepšininkai žaidžia dėl kontraktų, kažkur kažką, bet mes, aš asmeniškai, kai pamatau šiuos žmones ir kai aš žinau, kad jiems 17 metų reikėjo laukt šito dalyko, man, ypač po tokių rungtynių, labai smagu už juos ir aš žiauriai žiauriai džiaugiuosi ne vien dėl komandos, bet dėl šitų fanų.
– „Rytas“ rodo, jog moka laimėti. O ar moka švęsti?
– Pažiūrėsim dabar, kaip čia bus. Dabas LKL'as – yra rizika pralošt visus reguliarkės likusius grajus. Juokauju.
