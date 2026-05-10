Po neįtikėtinos pergalės Čempionų lygoje – Šarui skirta „Ryto“ fanų skanduotė

2026 m. gegužės 10 d. 00:02
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius likus dienai iki FIBA Čempionų lygos finalo kandžiai atsiliepė apie Vilniaus „Rytą“. Sostinės ekipa po neįtikėtino finalo tapus čempione, Badalonoje susirinkę ištikimiausi „Ryto“ sirgaliai jam dedikavo skanduotę.
Eurolygos ketvirtfinalyje su Stambulo „Fenerbahce“ nugalėjęs Kauno „Žalgirį“ Šaras buvo paklaustas, ar seka „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygoje.
Netrukus Š. Jasikevičius trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis.
Toks pareiškimas tapo vienijančiu simboliu „Ryto“ fanų bendruomenėje. Su Lrytas kalbėję sirgaliai teigė, kad Šaras turėtų prisiminti, kad yra ne kartą žaidęs tuometiniame „Lietuvos ryte“ bei prašydamas savo komandai ją jaustų ir kitoms ekipoms.
Prieš finalą Badalonoje pliaupiant lietui „Ryto“ fanai surengė eiseną, kurios pirma skanduote buvo nukreipta į „Žalgiriį“: „žalia k***a“.
Finale „Rytas“ prieš Atėnų AEK atsiliko net 18 taškų skirtumu, tačiau įspūdingą ketvirtą kėlinį sužaidę sostinės krepšininkai išplėšė pratęsimą, o jame dominavę pasiekė pergalę rezulatatu 92:86 ir iškovojo FIBA Čempionų lygos nugalėtojų titulą.
Neilgtrukus po to, kai nuaidėjo sirena, reiškianti 17 metų trukusio tarptautinių turnyrų titulų bado nutraukimą, „Ryto“ fanai dedikavo skanduotę Šarui.
„Lietuvoj komanda tik viena“, – tokie žodžiai griaudėjo olimpinėje Badalonos arenoje. Prie skanduotės prisijungė ir „Ryto“ krepšininkai.
