Šaras sureagavo į komentarus apie jo frazę

Šis po penktadienio vakarą pasiektos pergalės Eurolygos ketvirtifinalio serijoje su Kauno „Žalgiriu“ Stambulo „Fenerbahce“ treniruojantis Šaras buvo paklaustas, ar seka „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygoje.
Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis, omenyje turėdamas „Žalgirį“.
Tam buvo skirti atskiri tekstai, o visuomenininkas Andrius Tapinas Šarą pavadino marozu.
Į viską sekmadienio vakarą sureagavo ir pats Šarūnas Jasikevičius.
Jis savo „Instagram“ paskyroje pasidalino sugeneruota nuotrauka, kurioje jis yra centre ir vaizduojamas kaip filmo pavadinimu „Komentarų sekcija“ pagrindinis herojus. Aplink jį – įvairūs komentarai apie jo pasakytus žodžius.
Fikciniame plakate minimos ir žiniasklaidos priemonės, tarp kurių itin aktyviai afišuojamos „BasketNews“ direktoriaus Jono Miklovo tekste pavartotos frazės.
Taip pat rodomi ir kai kurių žmonių komentarai.
„Juk gavęs žurnalisto klausimą jis galėjo atsakyti - „Sveikinu Rytą patekus į finalą, noriu, kad lietuviai laimėtų kuo daugiau titulų, bet, aišku, Lietuvoje man pačiam yra tik viena komanda”.
Ir viskas būtų gerai. Bet kam vargintis, kai gali tiesiog pamarozinti ir daug kas žavėsis, kaip žavisi, kai jis įžeidinėja žurnalistus ar staugia ant žaidėjų, nes čia juk Jasikevičius, jis „tiesą rėžia ir visiems jų vietą parodo“, – rėžė Andrius Tapinas.
„Šiais metais Rytas - Čempionas! Ir jau visai nesvarbu, kaip baigsis LKL. Jasikevičius irgi klysta“, – savo „Facebook“ paskyroje pažymėjo buvęs Lietuvos Konstitucinio teismo pirmininkas, Europos parlamento narys Dainius Žalimas.