Šaro auklėtinis atsisakė milžiniškos pinigų sumos, kad liktų „Fenerbahce“ komandoje

2026 m. gegužės 10 d. 16:49
Vienas svarbiausių Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo „Fenerbahce“ komandos žaidėjų išsižadėjo didžiulių pinigų, kad pasiliktų lietuvio vadovaujamoje ekipoje.
Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Bugra Uzaras, vienas stipriausių NCAA lygos universitetų LSU „Fenerbahce“ snaiperiui Tarikui Biberovičiui siūlė 7 milijonų JAV dolerių atlyginimą už sezoną (bruto), kad šis atvyktų į JAV.
Vis dėlto 25-erių Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs turkas tokio pasiūlymo atsisakė ir pasirinko tęsti karjerą Europoje siekdamas iškovoti antrąjį Eurolygos titulą iš eilės.
Žurnalisto teigimu, šią vasarą – kaip ir praėjusiąją – T. Biberovičius spręs, ar pasilikti „Fenerbahce“ ekipoje, ar keltis į NBA lygą.

Šaras kerta valdžiai: „Tu spręsk, ne aš“

T. Biberovičius yra vienas pagrindinių Šaro treniruojamos komandos puolimo ramsčių. Atkrintamųjų serijos su Kauno „Žalgiriu“ metu turkas vidutiniškai rinko po 15,5 taško per rungtynes, tritaškius realizuodamas nuostabiu 56% taiklumu (14/25).
Žalgiriečius ypatingai į neviltį puolėjas varė pirmojoje dvikovoje Stambule, kai pataikė 6 tritaškius iš 8 bandymų ir surinko 26 taškus bei 22 naudingumo balus.
T. Biberovičius „Fenerbahce“ komandai atstovauja jau aštuntą sezoną iš eilės. 2023-iaisiais 56-u šaukimu jį NBA biržoje pasirinko „Memphis Grizzlies“ komanda.
Šį sezoną Eurolygoje turkas vidutiniškai renka po 11,2 taško ir 8,1 naudingumo balo, tritaškius pataikymas 41,8% taiklumu.
