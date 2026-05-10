Šaro auklėtinis atsisakė milžiniškos pinigų sumos, kad liktų „Fenerbahce“ komandoje

Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Bugra Uzaras, vienas stipriausių NCAA lygos universitetų LSU „Fenerbahce“ snaiperiui Tarikui Biberovičiui siūlė 7 milijonų JAV dolerių atlyginimą už sezoną (bruto), kad šis atvyktų į JAV.
Vis dėlto 25-erių Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs turkas tokio pasiūlymo atsisakė ir pasirinko tęsti karjerą Europoje siekdamas iškovoti antrąjį Eurolygos titulą iš eilės.
Žurnalisto teigimu, šią vasarą – kaip ir praėjusiąją – T. Biberovičius spręs, ar pasilikti „Fenerbahce“ ekipoje, ar keltis į NBA lygą.
Šaras kerta valdžiai: „Tu spręsk, ne aš“
T. Biberovičius yra vienas pagrindinių Šaro treniruojamos komandos puolimo ramsčių. Atkrintamųjų serijos su Kauno „Žalgiriu“ metu turkas vidutiniškai rinko po 15,5 taško per rungtynes, tritaškius realizuodamas nuostabiu 56% taiklumu (14/25).
Žalgiriečius ypatingai į neviltį puolėjas varė pirmojoje dvikovoje Stambule, kai pataikė 6 tritaškius iš 8 bandymų ir surinko 26 taškus bei 22 naudingumo balus.
T. Biberovičius „Fenerbahce“ komandai atstovauja jau aštuntą sezoną iš eilės. 2023-iaisiais 56-u šaukimu jį NBA biržoje pasirinko „Memphis Grizzlies“ komanda.
Šį sezoną Eurolygoje turkas vidutiniškai renka po 11,2 taško ir 8,1 naudingumo balo, tritaškius pataikymas 41,8% taiklumu.