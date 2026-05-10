T. Masiulis pakomentavo savo sūnaus nuotrauką su Čempionų lygos titulu

Šeštadienį T. Masiulio sūnus Gytis su Vilniaus „Ryto“ klubu po neįtikėtinos kovos ir fantastiško finalo tapo FIBA Čempionų lygos nugalėtoju.
Prieš metus G. Masiulis viename interviu buvo žadėjęs, kad iškovojęs šį trofėjų atkartotų savo tėčio legendinę nuotrauką, kur nuogą kūną jis prisidengia tik Eurolygos taure. Tai Gytis ir išpildė.
Savo „Instagram“ paskyroje G. Masiulis pasidalino nuotrauka, atkartojančią jo tėčio kadrą.
„Davė žodį, tai reikia išpildyt, reikia atsakyt už savo žodžius. Kitas dalykas – manau, kad tiktai būtų tokios progos, kad tokias nuotraukas daryt. Ir aš, ir jisai dar kartą pasidarysim – kad kuo daugiau tokių progų būtų“, – po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjo T. Masiulis.
Savo „Instagram“ paskyroje T. Masiulis jau ir šeštadienio vakarą rašė, kad didžiuojasi savo sūnumi.
